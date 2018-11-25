Російський прикордонний корабель протаранив судно українських ВМС



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Кораблі ВМС ЗС України продовжують виконання завдань

Російський корабель «Дон» здійснив таран українського рейдового буксиру

Прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя. Про це інформує прес-центр командування ВМС ЗС України.

За його даними, інцидент стався 25 листопада.

«Кораблі Військово-морських мил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря. Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства. Проте, всупереч Конвенції ООН з морського права та договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, прикордонні кораблі РФ - прикордонні катери типу «Соболь», прикордонний сторожовий корабель «Дон», катери типу «Мангуст», малий протичовновий корабель «Суздалець» здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України.

Прикордонний корабель «Дон» здійснив таран нашого рейдового буксиру, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик. Диспетчерська служба окупантів відмовляється забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами», - йдеться у повідомленні.

ВМС ЗС України вважає, що інцидент продемонстрував агресивну сутність РФ та повне нехтування нею нормами міжнародного права.

«Кораблі ВМС ЗС України продовжують виконання завдань із дотриманням усіх норм міжнародного права. Всі незаконні дії фіксуються екіпажами кораблів і командуванням Військово-морських сил ЗС України та будуть передані компетентним міжнародним органам», - наголосили у командуванні.

Конкретного місця, де інцидент стався, поки не повідомляється.

Раніше представник України при ООН Володимир Єльченко повідомив, що Росія використовує Азовське море як додатковий канал для постачання зброї своїм силам на Донбасі з окупованої території Криму.

До слова, заява українських прикордонників про арешт суден викликала істерику в Росії.

20 вересня, пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянська, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

25 вересня заходом морського буксиру «Корець» завершився перехід групи суден Військово-морських сил ЗСУ до порту Маріуполь.

Раніше російський прикордонний катер типу «Мангуст» на великій швидкості намагався зблизитися з українськими кораблями в Азовському морі.