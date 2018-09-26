Військові оприлюднили відео провокацій росіян в Азовському морі

Прикордонний катер РФ на великій швидкості намагався зблизитись з українськими кораблями

Російський прикордонний катер типу «Мангуст» на великій швидкості намагався зблизитися з українськими кораблями в Азовському морі.

Відео провокацій опублікувала прес-служба Військово-морських сил України на сторінці в Facebook.

«Прикордонний катер РФ на великій швидкості намагався зблизитись з нашими кораблями, але рішучими активними діями екіпажів малих броньованих артилерійських катерів «Лубни» та «Кременчук» був відведений та недопущений до місця стоянки пошуково-рятувального судна «Донбас» та морського буксиру «Корець», - зазначили у ВМС.

У вівторок, 25 вересня, о 9:35 заходом морського буксиру «Корець» завершився перехід групи суден Військово-морських сил ЗСУ до порту Маріуполь.

Нагадаємо, у четвер, 20 вересня, пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянська, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

Президент Петро Порошенко привітав кораблі Військово-морських сил України з виходом до Азовського моря. Голова держави відзначив, що кораблі прослідували до Азову за його наказом і вони виконали його «бездоганно».