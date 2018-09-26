Гандзюк заявила, що впізнала нападника, який облив її кислотою
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Катерина Гандзюк розповіла, що під час нападу бачила обличчя зловмисника «збоку»
Радниця міського голови Херсона Катерина Гандзюк, яка постраждала від нападу з кислотою, вважає всіх 5 підозрюваних, затриманих поліцією, причетними до нападу.
Про це Гандзюк розповіла в інтерв'ю Громадському.
«Не маю жодних сумнівів у тому, що всі затримані - причетні», - сказала активістка.
Вона розповіла, що під час нападу бачила обличчя нападника «збоку» і могла б його упізнати.
«Це той, про якого кажуть, що він облив кислотою. Я впізнала ту людину, про яку кажуть (у поліції, - ред.)», - зазначила Гандзюк.
Нагадаємо, Гандзюк перенесла вже 11 операцій з видалення змертвілих тканин та пересаджування шкіри.
Як відомо, сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Це руки, частина спини, шиї, обличчя. Після первинної допомоги в херсонській лікарні потерпілу 1 серпня екстрено санітарним літаком транспортували до Києва.
Наразі в замаху на життя Гандзюк підозрюється п'ять осіб. Усі вони учасники АТО, розвідники «Української добровольчої армії». Четверо з них визнали свою провину. П'ятий співучасник Сергій Торбін, на якого вказують інші підозрювані як на організатора замаху, заперечує свою причетність.