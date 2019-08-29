«Газпром» виплатив Верховному суду Англії та Уельсу $345 млн



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Гроші були внесені у рамках провадження у справі про визнання та приведення у виконання рішення Стокгольмського арбітражу

Компанія «Газпром» (Росія) виплатила Верховному суду Англії та Уельсу 345 млн доларів у справі про рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (Швеція). Про це сказано у фінансовому звіті «Газпрому».

«У рамках провадження у справі про визнання та приведення у виконання рішення Стокгольмського арбітражу «Газпром» у 2019 році вніс на рахунок Високого суду правосуддя Англії та Уельсу забезпечувальні платежі в загальному розмірі $345 млн», - сказано в ньому.

У звіті наголошується, що слухання у справі про приведення у виконання арбітражного рішення у справі про транзит заплановані на грудень 2019 року.

Як повідомлялось, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» очікує стягнення з «Газпрому» 3 млрд доларів за результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі до кінця 2020 року.

«Нафтогаз» готовий скоротити позовні вимоги до «Газпрому» з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів у разі укладання довгострокового контракту щодо транзиту газу через територію України.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» про компенсацію 4,63 млрд доларів за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі «Газпром» повинен заплатити 2,56 млрд доларів на користь НАКу.

Джерело: Українські новини