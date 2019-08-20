  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Газпром» заборгував «Нафтогазу» вже $2,84 млрд

    • Розсилка
    Україна просить Міжнародний трибунал зобов'язати Росію виплатити ще 5,2 млрд доларів - «Газпром» заборгував «Нафтогазу» вже $2,84 млрд
    Україна просить Міжнародний трибунал зобов'язати Росію виплатити ще 5,2 млрд доларів

    Державна компанія Кремля «Газпром» є найбільшим боржником «Нафтогазу»

    НАК «Нафтогаз України» заявляє, що російський «Газпром» винен українській компанії уже понад 2,84 млрд дол.

    Про це йдеться у повідомленні НАК «Нафтогаз України» у Facebook.

    «Державна компанія Кремля «Газпром» є найбільшим боржником «Нафтогазу». «Газпром» винен нам вже понад 2,84 млрд дол. А на горизонті майорить черговий арбітраж за транзитним контрактом ще на 12 млрд дол.», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, НАК вимагає від Росії 5,2 млрд дол. відшкодування за захоплені активи в Криму.

    «Це більше, ніж сукупний борг Грузії, Молдови та Вірменії перед РФ. Нагадаємо, арбітраж розглядає справи у кілька етапів. Перший - з'ясовує, чи питання у його компетенції. Другий етап - чи дійсно Росія має бути відповідачем і, нарешті, перейшли до заключного етапу - визначення суми компенсації. Просимо Трибунал зобов'язати Росію виплатити 5,2 млрд дол.», - зазначили у «Нафтогазі».

    Нагадаємо, другий арбітражний розгляд між «Нафтогазом» і «Газпромом» у Стокгольмі призначено на весну 2021 року, рішення можуть бути винесені до 2022 року. 

    До слова, в цілому «Нафтогаз» оцінює позитивний ефект від змін у відносинах з «Газпромом» у 56,7 мільярда доларів.

    Читайте також
    Росія борг економіка Нафтогаз України Газпром транзит Україна фінанси трибунал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ