«Газпром» заборгував «Нафтогазу» вже $2,84 млрд



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Україна просить Міжнародний трибунал зобов'язати Росію виплатити ще 5,2 млрд доларів

Державна компанія Кремля «Газпром» є найбільшим боржником «Нафтогазу»

НАК «Нафтогаз України» заявляє, що російський «Газпром» винен українській компанії уже понад 2,84 млрд дол.

Про це йдеться у повідомленні НАК «Нафтогаз України» у Facebook.

«Державна компанія Кремля «Газпром» є найбільшим боржником «Нафтогазу». «Газпром» винен нам вже понад 2,84 млрд дол. А на горизонті майорить черговий арбітраж за транзитним контрактом ще на 12 млрд дол.», - йдеться у повідомленні.

Крім того, НАК вимагає від Росії 5,2 млрд дол. відшкодування за захоплені активи в Криму.

«Це більше, ніж сукупний борг Грузії, Молдови та Вірменії перед РФ. Нагадаємо, арбітраж розглядає справи у кілька етапів. Перший - з'ясовує, чи питання у його компетенції. Другий етап - чи дійсно Росія має бути відповідачем і, нарешті, перейшли до заключного етапу - визначення суми компенсації. Просимо Трибунал зобов'язати Росію виплатити 5,2 млрд дол.», - зазначили у «Нафтогазі».

Нагадаємо, другий арбітражний розгляд між «Нафтогазом» і «Газпромом» у Стокгольмі призначено на весну 2021 року, рішення можуть бути винесені до 2022 року.

До слова, в цілому «Нафтогаз» оцінює позитивний ефект від змін у відносинах з «Газпромом» у 56,7 мільярда доларів.