Гендиректор «Руставі-2» розповів, чому не звільнили скандального ведучого



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7 липня ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія звернувся до Путіна із матюками

«Що би не сказав Габунія, як би це неприйнятно не було для нас, для каналу, для когось ще, це абсолютно в межах закону і Конституції», - вважає керівництво «Руставі-2»

Керівництво грузинського телеканалу «Руставі-2» не буде звільняти журналіста Георгія Габунію, який у прямому ефірі обматюкав президента РФ Володимира Путіна.

Про це в ефірі Громадського заявив гендиректор «Руставі-2» Ніка Гварамія.

За його словами, ціль Габунії була «легітимна», проте форма, яку використав журналіст, лише зашкодила їй.

Керівництво каналу вважає таку форму неприйнятною, тому відсторонило Габунію на два місяці від ефіру, проте після цього терміну він продовжить працювати.

Рішення про відсторонення ухвалила комісія телеканалу з етики, і його «неможливо оскаржити».

«Щодо реакції грузинської влади. Що би не сказав Габунія, як би це неприйнятно не було для нас, для каналу, для когось ще, це абсолютно в межах закону і Конституції. І вирішувати з цього питання може лише керівництво каналу «Руставі-2», - наголосив Гварамія.

Він додав, якщо телеглядачам не сподобається щось, то вони можуть переключитися на інший канал, і рейтинг «Руставі-2» буде нижчим.

«Але я вас запевняю, після цього рейтинг каналу тільки збільшився», - резюмував гендиректор телеканалу.

Нагадаємо, 7 липня ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія розпочав свою авторську програму «Постскриптум» із звернення до президента Росії Володимира Путіна. Він довго обкладав президента РФ російським матом.

Після цього біля будівлі телекомпанії зібралася акція протесту, деякі з присутніх закликали громити телеканал.

«Руставі-2» тимчасово припиняв мовлення після погроз про вторгнення та погром з боку мітингувальників.

Як відомо, мер Тбілісі Каха Каладзе заявив про неприпустимість розцінювати як «тиск на пресу» реакцію суспільства на скандальний ефір одного із найрейтинговіших телеканалів Грузії «Руставі 2».

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила скандальну заяву ведучого телеканалу «Руставі-2».

Габунію відсторонили від роботи на два місяці.