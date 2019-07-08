Ведучого телеканалу «Руставі 2» після «скандалу із матюками» відсторонили на два місяці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Георгій Габунія 7 липня розпочав свою авторську програму «Постскриптум» на телеканалі «Руставі-2» зі звернення до президента Росії Володимира Путіна. Габунія довго обкладав його російським матом

На два місяці зняли з ефіру і всі програми, що готує або веде журналіст Георгій Габунія

Ведучого грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгія Габунію, який у прямому ефірі своєї авторської програми P.S. обматюкав президента Росії Володимира Путіна, відсторонили від роботи на 2 місяці.

Про це йдеться в повідомленні на сайті телеканалу.

«Орган самоуправління «Руставі-2» 7 липня переглянув власну ініціативу програми Post Script, копію тексту журналіста Георгія Габунія, написаного у вступній частині програми. Згідно з рішенням органу, журналіст Георгій Габунія був відсторонений на два місяці, це обмеження поширюється на всі програми, які він готує та/ бо веде», — йдеться в повідомленні.

Офіційний текст рішення буде опублікований пізніше на сайті телеканалу.

Нагадаємо, 7 липня ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія розпочав свою авторську програму «Постскриптум» із звернення до президента Росії Володимира Путіна. Він довго обкладав президента РФ російським матом.

Після цього біля будівлі телекомпанії зібралася акція протесту, деякі з присутніх закликали громити телеканал.

«Руставі-2» тимчасово припинив мовлення після погроз про вторгнення та погром з боку мітингувальників.

Як відомо, мер Тбілісі Каха Каладзе заявив про неприпустимість розцінювати як «тиск на пресу» реакцію суспільства на скандальний ефір одного із найрейтинговіших телеканалів Грузії «Руставі 2».

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила скандальну заяву ведучого телеканалу «Руставі-2».