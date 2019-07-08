«Це спланована провокація»: мер Тбілісі відреагував на скандал із «Руставі 2»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Тбілісі вважає, що колишня правляча партія використовує телеканал «Руставі 2» в якості політичного інструменту

Керівництво телеканалу «Руставі 2» на тлі акції протесту прийняло рішення вночі 8 липня перервати ефір

Мер Тбілісі Каха Каладзе заявив про неприпустимість розцінювати як «тиск на пресу» реакцію суспільства на скандальний ефір одного із найрейтинговіших телеканалів Грузії «Руставі 2».

Про це повідомляє Sputnik Грузія.

Як відомо, керівництво телеканалу на тлі акції протесту прийняло рішення вночі 8 липня перервати ефір і зажадало від влади забезпечити безпеку співробітників. Дирекція «Руставі 2», принісши вибачення за поведінку свого ведучого, одночасно заявила, що існує «реальна загроза розправи з телекомпанією» і звинуватила владу в спробі обмежити свободу слова.

«Даремно стараєтеся, панове. Як би ви не хотіли, ніхто не збирається порушувати закон, вриватися без дозволу в будівлю телеканалу», - заявив мер Тбілісі.

«Дуже непоказно виглядає спроба Нацруху (колишня правляча партія – Ред.) представити здорову реакцію суспільства як тиск на ЗМІ. Це повне нахабство, що підкреслює реальні цілі провокацій», - сказав Каладзе.

Він вважає, що колишня правляча партія використовує телеканал «Руставі 2» в якості політичного інструменту. Каладзе висловив сумнів в тому, що скандальна заява в прямому ефірі була особистою ініціативою журналіста, на його думку, це спланована провокація.

Нагадаємо, ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія 7 липня розпочав свою авторську програму «Постскриптум» із звернення до президента Росії Володимира Путіна. Він довго обкладав президента РФ російським матом.

Після цього біля будівлі телекомпанії зібралася акція протесту, деякі з присутніх закликали громити телеканал.

«Руставі-2» тимчасово припинив мовлення після погроз про вторгнення та погром з боку мітингувальників.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила скандальну заяву ведучого телеканалу «Руставі-2».