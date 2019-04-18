Генпрокуратура повідомила про підозру «керівнику розвідувального підрозділу «ЛНР»



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Фото: gp.gov.ua

Цьому бойовику загрожує максимальний строк покарання у вигляді довічного позбавлення волі

Генеральною прокуратурою України «заочно» повідомлено про підозру керівнику розвідувального підрозділу управління артилерії так званого «6-го окремого мотострілецького козачого полку ім. М. Платова 2-го армійського корпусу народної міліції «ЛНР» за вчинення злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Про це повідомляє речник Генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України в ході досудового розслідування кримінального провадження за фактами порушення Збройними Силами Російської Федерації, а також підконтрольними їм представниками терористичної організації «Луганська народна республіка» законів та звичаїв війни, 18.04.2019 «заочно» оголошено підозру громадянину України, уродженцю Луганської області, який виконував функції керівника розвідувального підрозділу управління артилерії у складі так званого «6-го окремого мотострілецького козачого полку ім. М. Платова» 2-го армійського корпусу народної міліції, що входить до складу незаконного збройного формування у структурі терористичної організації «ЛНР».

Зокрема, цьому «бойовику» інкримінується вчинення особливо тяжких злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій), ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Фото: gp.gov.ua

У ході досудового розслідування встановлено, що вказаною особою за попередньою змовою з керівниками терористичної організації «ЛНР», представниками влади та Збройних Сил Російської Федерації протягом січня-серпня 2015 року було організовано надання координат та вказівок членам незаконного збройного формування для проведення артилерійських обстрілів по території міста Попасна та Попаснянського району Луганської області із застосуванням важкого артилерійського озброєння і боєприпасів, що призвело до загибелі людей, пошкодження та руйнування житлових будинків, об’єктів цивільної інфраструктури.

В результаті зазначених злочинних дій загинуло 20 цивільних осіб, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості 21 цивільна особа, пошкоджено та зруйновано 62 житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Спікер ГПУ зазначає, що за скоєння вказаних злочинів передбачений максимальний строк покарання у вигляді довічного позбавлення волі.