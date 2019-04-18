Бойовики вночі обстріляли позиції ЗСУ біля Світлодарська, одного бійця поранено



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Позиції українських військових на Донбасі

Противник сьогодні обстріляв з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Світлодарськ

У середу, 17 квітня, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню, при цьому двічі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – міномети калібру 82 мм.

Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

Усі порушення режиму припинення вогню окупанти здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Ворог відкривав вогонь по позиціях наших військ:

з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – біля села Миколаївка;

з мінометів калібру 82 мм – в районі села Водяне;

з озброєння бойових машин піхоти БМП-2, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – двічі поблизу населеного пункту Піски;

з озброєння бойових машин піхоти БМП-2 – в районі села Павлопіль;

з автоматичних станкових гранатометів – біля населених пунктів Лебединське і Широкине;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі села Новоселівка Друга.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. За даними розвідки, 17 квітня двох окупантів було знищено, ще п'ятьох – поранено.

Від початку поточної доби противник обстріляв з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Світлодарськ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

«На обстріл противника наші захисники дали адекватну відповідь. Втрати окупантів уточнюються. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.