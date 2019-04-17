Окупанти сьогодні сім разів відкривали вогонь, двічі – із забороненої зброї



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Усі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»

Станом на 18.00 середи, 17 квітня, російсько-окупаційні війська 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ОС у Facebook.

«З початку поточної доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, із них двічі – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

Усі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил: з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – біля села Миколаївка; з мінометів калібру 82 мм – в районі села Водяне; з озброєння бойових машин піхоти БМП-2, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – двічі поблизу населеного пункту Піски; з автоматичних станкових гранатометів – біля населених пунктів Лебединське і Широкине; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі села Новоселівка Друга.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.