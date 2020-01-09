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    Генпрокуратура призупинила розслідування справи проти ексголови Вищого господарського суду Татькова

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    Віктор Татьков перебуває в Австрії, проте навесні 2019 року він відмовився прийняти повідомлення про підозру від слідчого у Відні - Генпрокуратура призупинила розслідування справи проти ексголови Вищого господарського суду Татькова
    Віктор Татьков перебуває в Австрії, проте навесні 2019 року він відмовився прийняти повідомлення про підозру від слідчого у Відні

    Справу призупинено у зв'язку з розшуком Віктора Татькова і виконанням дій в рамках міжнародного співробітництва

    Генеральна прокуратура припинила розслідування кримінального провадження стосовно колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова. Про це йдеться в судових матеріалах.

    Рішення про призупинення розслідування було прийнято наприкінці 2019 року.

    Справу призупинено у зв'язку з розшуком Татькова і виконанням дій в рамках міжнародного співробітництва.

    При цьому Генпрокуратурі відомо, що Татьков перебуває в Австрії, проте навесні 2019 року він відмовився прийняти повідомлення про підозру від слідчого у Відні.

    У грудні минулого року Вищий антикорупційний суд відмовився скасувати постанову ГПУ про призупинення справи.

    Як повідомлялось, Антикорупційний суд заочно заарештував Татькова.

    Генеральна прокуратура заочно повідомила про підозру Татькову у створенні злочинної організації, незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ, шахрайстві, хабарництві, легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом.

    Раніше Татьков відмовився від добровільної видачі Україні і попросив Австрію надати йому політичний притулок.

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