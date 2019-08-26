Вища рада правосуддя повторно розгляне звільнення одіозного судді Татькова



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Суддя Вищого господарського суду України Віктор Татьков

Суддю Вищого господарського суду України планують звільнити за статтею «порушення суддею вимог щодо несумісності»

Вища рада правосуддя 3 вересня повторно розгляне питання про звільнення Віктора Татькова з посаду судді Вищого господарського суду України.

За інформацією «Главкома», це випливає з порядку денного ВРП.

Скандального служителя Феміди планують звільнити, застосувавши пункт 2 частини шостої статті 126 Конституції України, який гласить: «Підставою для звільнення судді є порушення суддею вимог щодо несумісності».

Нагадаємо, що 8 серпня Вища рада правосуддя мала намір розглянути це питання, однак суддя Татьков не з’явився, при цьому був відповідним чином повідомлений.

22 серпня ВРП повернула подання заступника генерального прокурора Сергія Кізя про надання згоди на утримання під вартою судді Віктора Татькова. Доповідач-член Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха зауважив, що подання заступника генпрокурора не містить конкретних фактів і жодних доказів, що підтверджують вчинення суддею Татьковим суспільно небезпечного діяння.

При цьому ще у 2016 і 2018 роках цьому служителю Феміди було повідомлено ряд підозр, які стосувалися звинувачень у створенні корупційних схем за часів його перебування на чолі Вищого господарського суду.

19 квітня 2019 року генпрокуратура звернулась до Федерального міністерства юстиції Австрії із запитом про екстрадицію Віктора Татькова. За останніми даними, колишній голова суду перебуває в Австрії, при цьому він відмовився від спрощеної процедури екстрадиції і подав запит на отримання притулку. В одній з судових ухвал навіть наводиться місцеперебування Віктора Татькова: Відень, Вайнберггассе, 55/2/30.

Крім цього, Татьков занесений до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону «Про очищення влади». На нього розповсюджується 10-річна заборонена.