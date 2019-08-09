Привіт із Австрії! Улюблений суддя Януковича хоче оздоровитись за рахунок України



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Колишній голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков. Фото з відкритих джерел

Одіозний суддя Татьков прагне повернути якщо не посаду, то хоча б втрачену зарплату і допомогу на оздоровлення

8 серпня Вища рада правосуддя планувала звільнити Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду України. Цей служитель Феміди у часи президента Януковича набув чималого впливу, але після втечі шефа і його справи пішли шкереберть. Татькова звинувачують у створенні корупційних схем за часів його перебування на чолі Вищого господарського суду. За неофіційними підрахунками ЗМІ, «прибуток» від цієї діяльності у змові з іншими суддями становив понад $10 млрд.

18 жовтня 2016 року Генеральна прокуратура України повідомила Татькову про підозру в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу судових справ, а 19 грудня — оголосила в розшук. На той час Татьков перебував на лікуванні в Німеччині, після чого до України не повернувся.

Суддя Віктор Татьков (на передньому плані). Фото з відкритих джерел

На уже згаданому засіданні 8 серпня доповідач-член Вищої ради правосуддя Ігор Артеменко заявив, що опальний суддя не з’явився, при цьому був відповідним чином повідомлений. З огляду на це Артеменко запропонував відкласти розгляд, оскільки Вища рада правосуддя вперше приступила до вивчення цього питання. Більшість його колег погодилися і відклали питання Татькова на невизначений час.

Сама підстава для звільнення одіозного судді – це пункт 2 частини шостої статті 126 Конституції України, який гласить: «Підставою для звільнення судді є порушення суддею вимог щодо несумісності».

Вимагає винагород і виплат на оздоровлення

А тим часом, як стало відомо «Главкому», 12 липня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за заявою Віктора Татькова у поновленні на посаді судді Вищого господарського суду України. Позивач добивається скасування наказу Вищого госпсуду №376-к від 10 жовтня 2016 про своє звільнення.

Більш того, він вимагає зобов’язати Вищий госпсуд нарахувати і виплатити суддівську винагороду за період з 2 листопада 2016 року до 30 червня 2019 і допомогу на оздоровлення за 2017, 2018 і 2019 роки загалом на суму 2 млн грн.

Дані з Єдиного державного реєстру судових рішень

Нагадаємо, що у липні 2010 року Татьков був обраний суддею Вищого господарського суду України. До цього він з 2001 року здійснював судочинство в Донецькому апеляційному господарському суді. Протягом 2010-2014 року очолював Вищий госпсуд і працював членом Вищої ради юстиції.

29 вересня 2016 року Верховна Рада звільнила суддю Віктора Татькова «у зв’язку з порушенням вимог щодо несумісності». Велика палата Верховного суду 4 червня 2019 року визнала незаконною і скасувала постанову Верховної Ради про звільнення Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду України. Постанова Великої палати Верховного суду є остаточною та не підлягає оскарженню.

У судовому рішенні, зокрема, сказано, що під час прийняття парламентом оскаржуваної постанови було порушено процедуру звільнення Татькова з посади судді, а саме - неналежного повідомлення його про проведення засідання, а також щодо розгляду питання про звільнення позивача з посади судді за його відсутності. У день ухвалення рішення Верховною Радою суддя Татьков перебував на стаціонарному лікуванні у клінічній лікарні «Феофанія».

10 років люстрації

У цій справі є один цікавий нюанс. Верховний суд ще у листопаді 2018 року роз’яснив: скасування спірної постанови Верховної Ради не стосується рішення Вищої ради юстиції від 24 грудня 2015 року щодо люстрації самого Татькова. Зокрема, тоді Вища Рада юстиції підтримала звернення Міністерства юстиції про порушення вимог щодо несумісності, визначених Законом «Про очищення влади» стосовно Віктора Татькова, який здійснював повноваження члена Вищої ради юстиції більше року, а саме з 23 грудня 2010 року до 22 лютого 2014 року.

Станом на 8 серпня Татьков занесений до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону «Про очищення влади». На нього розповсюджується 10-річна заборонена.

Дані з сайту Мін'юсту

Є у біографії ексголови суду й не дуже приємні моменти, пов’язані з генпрокуратурою Так, 18 жовтня 2016 року ГПУ повідомила про підозру Татькову і судді Вищого госпсуду Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ. А на наприкінці того ж року – оголосила у розшук.

За версією слідства, на початку 2011 року голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков у змові з іншими суддями та працівниками господарських судів України, адвокатами і арбітражними керуючими створили стійке ієрархічне об’єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Йшлося про систематичне отриманням неправомірної вигоди, незаконне збагачення, заволодіння державним та іншим майном, шляхом постановлення суддями господарських судів неправосудних рішень, тиск на суддів з метою схилення їх до винесення таких рішень, втручання в автоматизовану систему документообігу суду з метою розподілення господарських справ на необхідного суддю та подальшу легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

За останніми даними, колишній голова суду перебуває в Австрії, при цьому він відмовився від спрощеної процедури екстрадиції і подав запит на отримання притулку. В одній з судових ухвал навіть наводиться місцеперебування Віктора Татькова: Відень, Вайнберггассе, 55/2/30.

Крім цього, слідство підозрює цивільну дружину Татькова, співачку Ярославу Красильникову в легалізації 80 млн грн. За версією ГПУ, Красильникова за участю AT «Ощадбанк», компанії ТОВ «Інвестиційна компанія «Травіан» і двох громадян Литовської республіки, використовуючи схему купівлі-продажу цінних паперів (казначейських зобов'язань) за штучно оформленими договорами, за період травень-вересень 2013 року легалізувала грошові кошти, одержані Татьковим від вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, у розмірі 80 млн грн.

За даними програми «Схеми» з податкової, до переїзду в столицю за 12 років Ярослава Красильникова офіційно заробила трохи більше за 280 тисяч гривень, а з 2011-го до 2012-го – лише трохи більше ніж одного мільйона

За даними журналістів-розслідувачів,Татьков і Красильникова, обоє вихідці з Донецької області, одружились у 2005-му, та вже за декілька місяців розлучились. Через чотири роки у начебто розлученого подружжя народжується двійня – Іван та Анастасія. Цих дітей Татьков згадує у своїй декларації, а Красильникова – у своїх інтерв’ю.