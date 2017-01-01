Генпрокуратура відкрила справу за заявою Мінюсту на НАБУ
- Сьогодні, 19:39
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До Генпрокуратури надійшла заява про кримінальне правопорушення за підписом заступника міністра юстиції
Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за заявою Міністерства юстиції про кримінальне правопорушення з боку Національного антикорупційного бюро. Про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook.
Він поінформував, що до Генпрокуратури надійшла заява про кримінальне правопорушення за підписом заступника міністра юстиції.
«У заяві вказується на проведення детективами Національного антикорупційного бюро України обшуку у приміщенні кабінету №413 Міністерства юстиції України за адресою: вул. Архітектора Городецького, 13 у м. Києві. У заяві також вказується на те, що обшук був проведений в порушення вимог КПК, а в діях відповідних службових осіб НАБУ вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 162 Кримінального кодексу України», - повідомив Лисенко.
За даним фактом Генеральною прокуратурою України внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато провадження, додав він.
Нагадаємо, 8 грудня в Мінюсті заявили, що до них з обшуками прийшли детективи НАБУ.
У Мін'юсті заявляють, що НАБУ діяло незаконно. Міністерство юстиції повідомляло, що поскаржиться на обшуки з боку Національного антикорупційного бюро України Генеральній прокуратурі та міжнародним партнерам.
Своєю чергою, НАБУ заявило, що слідчі дії у Мінюсті були законними. Бюро стверджує, що невідкладність таких дій була обумовлена оперативною інформацією про ризик знищення документів, які мали бути надані Мінюстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження