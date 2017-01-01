Генпрокуратура відкрила справу за заявою Мінюсту на НАБУ

До Генпрокуратури надійшла заява про кримінальне правопорушення за підписом заступника міністра юстиції

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за заявою Міністерства юстиції про кримінальне правопорушення з боку Національного антикорупційного бюро. Про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook. Він поінформував, що до Генпрокуратури надійшла заява про кримінальне правопорушення за підписом



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До Генпрокуратури надійшла заява про кримінальне правопорушення за підписом заступника міністра юстиції

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за заявою Міністерства юстиції про кримінальне правопорушення з боку Національного антикорупційного бюро. Про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

Він поінформував, що до Генпрокуратури надійшла заява про кримінальне правопорушення за підписом заступника міністра юстиції.

«У заяві вказується на проведення детективами Національного антикорупційного бюро України обшуку у приміщенні кабінету №413 Міністерства юстиції України за адресою: вул. Архітектора Городецького, 13 у м. Києві. У заяві також вказується на те, що обшук був проведений в порушення вимог КПК, а в діях відповідних службових осіб НАБУ вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 162 Кримінального кодексу України», - повідомив Лисенко.

За даним фактом Генеральною прокуратурою України внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато провадження, додав він.

Нагадаємо, 8 грудня в Мінюсті заявили, що до них з обшуками прийшли детективи НАБУ.

У Мін'юсті заявляють, що НАБУ діяло незаконно. Міністерство юстиції повідомляло, що поскаржиться на обшуки з боку Національного антикорупційного бюро України Генеральній прокуратурі та міжнародним партнерам.

Своєю чергою, НАБУ заявило, що слідчі дії у Мінюсті були законними. Бюро стверджує, що невідкладність таких дій була обумовлена оперативною інформацією про ризик знищення документів, які мали бути надані Мінюстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження