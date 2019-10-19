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    Генпрокурор пояснив, чому справу Стерненка передали в СБУ

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    Одеський активіст Сергій Стерненко - Генпрокурор пояснив, чому справу Стерненка передали в СБУ
    Одеський активіст Сергій Стерненко

    В Одесі були здійснені напади на активістів, деякі з яких отримали тяжкі тілесні ушкодження

    Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що СБУ розслідує напади на активістів в Одесі, тому справу Сергія Стерненка, з точки зору генпрокурора, логічно передати для розслідування органами СБУ.

    Про це пише «Страна».

    За словами Рябошапки, в Одесі були здійснені напади на активістів, деякі з яких отримали тяжкі тілесні ушкодження.

    «Не можна розглядати кожний з них окремо, це система. Всі ці справи розслідує Служба безпеки України, тому так як напад на Стерненка був частиною цієї системи, було логічно об'єднати їх в рамках одного органу досудового розслідування.

    Закон КПК передбачає, що генпрокурор може передати цю справу будь-якому органу досудового розслідування. СБУ може в Одесі розслідувати ці злочини, а якщо генеральний прокурор відповідно до КПК доручив цьому органу досудового розслідування розслідувати це провадження, то цей орган буде зобов'язаний його розслідувати», - сказав Рябошапка.

    Нагадаємо, 24 травня екслідер одеського «Правого сектору» Сергій Стерненко заявив про замах на нього та ліквідацію одного з нападників. За його словами, всього їх було двоє. Один утік, інший дістав від Стерненка смертельного удару ножем у ділянку живота.

    Влітку ГПУ з метою забезпечення найбільш ефективного слідства перенаправила з Одеси справу Стерненка до Києва.

    Генпрокурор СБУ Одеса напад активісти розслідування Руслан Рябошапка
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