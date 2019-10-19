У Барселоні через протести закрили культовий храм



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Храм Саграда-Фамілія

Протестувальники заблокували вхід у собор

В іспанській Барселоні через протести тимчасово закрили храм Саграда-Фамілія.

Про це повідомили в пресслужбі храму.

У п'ятницю, 18 жовтня протестувальники заблокували вхід у собор. За словами адміністрації, вони не можуть забезпечити відвідувачам доступ до будівлі й гарантувати безпеку.

Для повернення квитка відвідувачеві потрібно звернутися в адміністрацію храму.

Нагадаємо, 18 жовтня на п’ятий день від початку протестів у Барселоні знову відбулися жорстокі сутички демонстрантів з правоохоронцями. За даними організаторів, у демонстраціях взяли участь близько 500 000 людей.

Також 18 жовтня у Барселоні та навколо міста були заблоковані основні транспортні шляхи внаслідок загального страйку та акцій протесту.

Раніше повідомлялося, що в Барселоні поновилися масові протести. Зокрема, радикально налаштовані учасники акцій перекрили вулиці, звалили в купу сміття і підпалили його. Також на вулицях підривали петарди, були чутні звуки поліцейських сирен, а в повітрі відчувався запах гару.

Також колишній голова Женералітету Каталонії Карлес Пучдемон добровільно з'явився в Бельгії в офіс прокурора у Брюсселі, в зв'язку з тим, що Верховний суд Іспанії раніше цього тижня видав третій міжнародний ордер на його затримання.

14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці. Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності. Одночасно суд видав третій за рахунком ордер на затримання Пучдемона. Навесні 2019 року екс-президент Женералітету обрався до Європарламенту всупереч забороні Центральної виборчої комісії Іспанії.

Зазначимо також, що напередодні новий глава Каталонії виступив за новий референдум про незалежність.

У п'ятницю масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони.