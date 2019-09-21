Загороднюк прокоментував питання підпорядкування Укроборонпрому



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Міністр оборони Андрій Загороднюк

Міноборони залишиться стратегічним замовником Укроборонпрому – міністр оборони

Українська влада працює над стратегією державного концерну «Укроборонпром», зокрема і над питанням підпорядкування концерну.

Про це розповів міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Стратегія Укроборонпрому зараз виробляється. Тобто, є вже напрацювання цієї стратегії... і йде активна дуже робота з цього... Є питання, кому буде підпорядкований Укроборонпром. Ця політика наразі розробляється», – сказав він.

За його словами, Міноборони залишиться стратегічним замовником Укроборонпрому, так само як і концерн буде стратегічним постачальником.

«Ми є замовником, ми платимо гроші, отримуємо продукцію. Ці відносини так і залишаться. Ми, звичайно, є стратегічним замовником, вони є нашим стратегічним постачальником. І, звичайно, що ми їх будемо підтримувати», – наголосив міністр.

Загороднюк зазначив, що питання підпорядкування Укроборонпрому – це компетенція керівництва держави: Кабінету міністрів, Президента, РНБО.

Як повідомлялося, новопризначений генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус заявив, що держконцерн має стати холдинговою компанією, куди мають бути передані акції підприємств.

Державний концерн «Укроборонпром» – об’єднання багатопрофільних підприємств дев’яти галузей оборонної промисловості України.

До складу концерну входить понад 100 підприємств, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, а також беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.

Нагадаємо, Загороднюк назвав пріоритети воєнної політики.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергій Кривонос та генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавічус обговорили з головою турецького Державного агентства з питань оборонної промисловості Ісмаїлом Деміром та міністром промисловості і технологій Туреччини Мусіафом Варанком двосторонню співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу.