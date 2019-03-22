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    Геращенко розповіла, що Україна хотіла обміняти Гриба на росіянина Седикова

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    Геращенко розповіла, що Україна хотіла обміняти Гриба на росіянина Седикова

    «Враховуючи важкий стан Гриба, ми пропонували з Євгеном Марчуком офіційно зробити такий собі малий обмін», - повідомила Геращенко

    Хронічно хворого політв'язня Павла Гриба Україна хотіла обміняти на хворого росіянина в українській в'язниці Олексія Седикова, який відбуває покарання за тероризм.

    Про це заявила під час брифінгу перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

    «Враховуючи важкий стан Гриба, ми пропонували з Євгеном Марчуком офіційно зробити такий собі малий обмін. Один росіянин, який має проблеми зі здоров'ям - Седиков - на одного хворого українця - Гриба. Це обмін «1 на 1», - розповіла Геращенко.

    Вона зазначила, що Україна стурбована тим, що до Гриба не пустили представників Червоного Хреста та місію лікарів.

    «Це неправильно, коли українська сторона демонструє відкритість Москальковій (російський омбудсмен. – ред.), а Денісову не допустили до жодної тюрми. Треба діяти дзеркально», - додала Геращенко.

    Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний російський суд у Ростові-на-Дону на засіданні засудив Гриба до шести років позбавлення волі.

    Після цього Павло оголосив про голодування.

    Батько Павла Ігор Гриб повідомив, що загальний стан здоров’я його сина у російському СІЗО погіршився. «Дуже гостро стоїть необхідність термінової операції та лікування, а також подальшої реабілітації, інакше Павло просто помре за ґратами», - сказав батько хлопця.

    Джерело: Еспресо ТВ

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