Українця Гриба в Росії засудили до 6 років позбавлення волі



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Батько Павла Ігор Гриб повідомив, що загальний стан здоров’я його сина у російському СІЗО значно погіршився

Гриб буде відбувати покарання у колонії загального режиму

Українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд у Ростові-на-Дону засудив до шести років позбавлення волі.

«Визнати Павла Гриба винним і призначити покарання у вигляді шести років позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму», - оголосив суддя на засіданні суду у п’ятницю, 22 березня.

Як відомо, 21 березня під час судового засідання Гриб виступив зі своїм останнім словом.

Батько Павла Ігор Гриб повідомив, що загальний стан здоров’я його сина у російському СІЗО погіршився. «Дуже гостро стоїть необхідність термінової операції та лікування, а також подальшої реабілітації, інакше Павло просто помре за ґратами», - сказав батько хлопця.

13 лютого на зустрічі в Брюсселі з європейськими дипломатами Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова озвучила пропозицію синхронного доступу лікарів до Кирила Вишинського і Павла Гриба.

18 лютого Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону не дозволив матері Гриба та українським дипломатам відвідати його.

Нагадаємо, 19-річний Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився в слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні терористичній діяльності. Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований з Краснодара в Ростов-на-Дону.