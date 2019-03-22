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    Українця Гриба в Росії засудили до 6 років позбавлення волі

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    <p><span>Батько Павла Ігор Гриб повідомив, що загальний стан здоров&rsquo;я його сина у російському СІЗО значно погіршився<o:p></o:p></span></p> - Українця Гриба в Росії засудили до 6 років позбавлення волі

    Батько Павла Ігор Гриб повідомив, що загальний стан здоров’я його сина у російському СІЗО значно погіршився

    Гриб буде відбувати покарання у колонії загального режиму

    Українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд у Ростові-на-Дону засудив до шести років позбавлення волі.

    «Визнати Павла Гриба винним і призначити покарання у вигляді шести років позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму», - оголосив суддя на засіданні суду у п’ятницю, 22 березня.

    Як відомо, 21 березня під час судового засідання Гриб виступив зі своїм останнім словом.

    Батько Павла Ігор Гриб повідомив, що загальний стан здоров’я його сина у російському СІЗО погіршився. «Дуже гостро стоїть необхідність термінової операції та лікування, а також подальшої реабілітації, інакше Павло просто помре за ґратами», - сказав батько хлопця.

    13 лютого на зустрічі в Брюсселі з європейськими дипломатами Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова озвучила пропозицію синхронного доступу лікарів до Кирила Вишинського і Павла Гриба.

    18 лютого Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону не дозволив матері  Гриба та українським дипломатам відвідати його.

    Нагадаємо, 19-річний Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився в слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні терористичній діяльності. Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований з Краснодара в Ростов-на-Дону.

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