Стан здоров’я українського політв’язня Гриба погіршився



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Гриб

Загальний стан здоров’я погіршився, дуже гостро стоїть необхідність термінової операції та лікування, а також подальшої реабілітації, інакше Павло просто помре за ґратами

Стан здоров’я українського політв’язня Павла Гриба погіршився. Про це повідомив батько Павла Ігор Гриб.

«Павлу дуже зле. Загальний стан здоров’я погіршився, дуже гостро стоїть необхідність термінової операції та лікування, а також подальшої реабілітації, інакше Павло просто помре за ґратами», - зазначив батько.

За його словами, сьогодні на судових дебатах Павлу знову викликали швидку, але суд в черговий раз не звернув уваги на його стан, і після уколу судове засідання продовжилося.

Зазначимо, у справі українського політв'язня Павла Гриба 21 березня почалися судові дебати.

Сторона обвинувачення попросила для Гриба шість років колонії загального режиму.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що Грибу необхідна термінова операція.

Нагадаємо, Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. ФСБ РФ звинувачує затриманого громадянина України Павла Гриба в пособництві тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.

Джерело: УНН