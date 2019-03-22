Гриб заявив, що оголошує голодування



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«У зв'язку з тим, що не допустили лікарів, ні Денисову, я оголошую голодування», - сказав Гриб

Український політв'язень зробив заяву про початок голодування після того, як суд оголосив йому вирок

Український політв'язень Павло Гриб після оголошення вироку, згідно якого його засудили до 6 років позбавлення волі, заявив, що оголошує голодування.

Про це він повідомив у коментарі журналістці Громадського, яка перебувала у залі суду.

«У зв'язку з тим, що не допустили лікарів, ні Денисову (українського омбудсмена. – Ред.), і взагалі у зв'язку з тим, що таке робиться, я оголошую голодування», - сказав Гриб.

Як відомо, російський суд у Ростові-на-Дону на засіданні у п’ятницю, 22 березня, засудив Гриба до шести років позбавлення волі.

21 березня під час судового засідання Гриб виступив зі своїм останнім словом.

Батько Павла Ігор Гриб повідомив, що загальний стан здоров’я його сина у російському СІЗО погіршився. «Дуже гостро стоїть необхідність термінової операції та лікування, а також подальшої реабілітації, інакше Павло просто помре за ґратами», - сказав батько хлопця.

13 лютого на зустрічі в Брюсселі з європейськими дипломатами Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова озвучила пропозицію синхронного доступу лікарів до Кирила Вишинського і Павла Гриба.

18 лютого Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону не дозволив матері Гриба та українським дипломатам відвідати його.

Нагадаємо, 19-річний Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився в слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні терористичній діяльності. Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований з Краснодара в Ростов-на-Дону.