Герой «велюрового» скандалу захворів на Covid-19
Микола Тищенко заявив, що почувається, як танк, якому підбили гусеницю
Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко заявив, що захворів на коронавірус. Про це він написав у Telegram.
«Здав тест на коронавірус – результат позитивний. Температура 36,8 – піднялася. Почуваюся, як танк, якому підбили гусеницю», – стверджує Тищенко.
Нардеп також опублікував фото з лікарні.
Тищенко наголосив, що попри хворобу його «команда працює оперативно», «оперативний штаб ЗеПростір працює злагоджено», усі на зв'язку цілодобово, і що «у всіх кандидатів бойовий настрій».
Парламентар висловив упевненість, що швидко подолає «заморську недугу», і що партія президента переможе на місцевих виборах в Києві.
Нагадаємо, наприкінці квітня в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.
Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працював під час карантину.
Читайте також: