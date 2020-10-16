Герой «велюрового» скандалу захворів на Covid-19



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Микола Тищенко висловив упевненість, що швидко подолає «заморську недугу»

Микола Тищенко заявив, що почувається, як танк, якому підбили гусеницю

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко заявив, що захворів на коронавірус. Про це він написав у Telegram.

«Здав тест на коронавірус – результат позитивний. Температура 36,8 – піднялася. Почуваюся, як танк, якому підбили гусеницю», – стверджує Тищенко.

Нардеп також опублікував фото з лікарні.

Тищенко наголосив, що попри хворобу його «команда працює оперативно», «оперативний штаб ЗеПростір працює злагоджено», усі на зв'язку цілодобово, і що «у всіх кандидатів бойовий настрій».

Парламентар висловив упевненість, що швидко подолає «заморську недугу», і що партія президента переможе на місцевих виборах в Києві.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.

Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працював під час карантину.