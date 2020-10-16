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    Залишаюсь в онлайні. Міністр розвитку громад та територій Чернишов захворів на коронавірус

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    У Мінрегіоні ми одні з перших започаткували дистанційний формат роботи, - зазначив Чернишов - Залишаюсь в онлайні. Міністр розвитку громад та територій Чернишов захворів на коронавірус
    У Мінрегіоні ми одні з перших започаткували дистанційний формат роботи, - зазначив Чернишов

    Всі робочі питання планую вирішувати та контролювати дистанційно, - міністр

    Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов отримав позитивні результати ПЛР-тесту на Covid-19. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Зазначається, що наразі урядовець перебуває на самоізоляції.

    «На період відсутності Чернишова, обов’язки міністра виконуватиме перший заступник Василь Лозинський», – йдеться у повідомленні.

    «Планую провести найближчі два тижні на самоізоляції. Всі робочі питання планую вирішувати та контролювати дистанційно. Цього року ми всі маємо опанувати цю звичку та навчитись бути ефективними в реальному житті та фактичних справах, залишаючись в онлайні. У Мінрегіоні ми одні з перших започаткували дистанційний формат роботи», – зазначив Чернишов.

    У пресслужбі наголошують, що всі співробітники міністерства, які були в контакті з міністром, проходять тестування або залишаються вдома на самоізоляції. «Мінрегіон дотримується всіх правил епідеміологічної безпеки, зокрема на вході в будівлю проводиться вимірювання температури, усі співробітники та відвідувачі в масках та дотримуються дистанції, наявні дезінфекційні засоби, усі приміщення провітрюються», – поінформували у міністерстві.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом  287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.

    Як відомо, адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 грудня. Уряд оприлюднив постанову про продовження карантину

    міністр карантин уряд Олексій Чернишов коронавірус
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