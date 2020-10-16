Залишаюсь в онлайні. Міністр розвитку громад та територій Чернишов захворів на коронавірус



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У Мінрегіоні ми одні з перших започаткували дистанційний формат роботи, - зазначив Чернишов

Всі робочі питання планую вирішувати та контролювати дистанційно, - міністр

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов отримав позитивні результати ПЛР-тесту на Covid-19. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що наразі урядовець перебуває на самоізоляції.

«На період відсутності Чернишова, обов’язки міністра виконуватиме перший заступник Василь Лозинський», – йдеться у повідомленні.

«Планую провести найближчі два тижні на самоізоляції. Всі робочі питання планую вирішувати та контролювати дистанційно. Цього року ми всі маємо опанувати цю звичку та навчитись бути ефективними в реальному житті та фактичних справах, залишаючись в онлайні. У Мінрегіоні ми одні з перших започаткували дистанційний формат роботи», – зазначив Чернишов.

У пресслужбі наголошують, що всі співробітники міністерства, які були в контакті з міністром, проходять тестування або залишаються вдома на самоізоляції. «Мінрегіон дотримується всіх правил епідеміологічної безпеки, зокрема на вході в будівлю проводиться вимірювання температури, усі співробітники та відвідувачі в масках та дотримуються дистанції, наявні дезінфекційні засоби, усі приміщення провітрюються», – поінформували у міністерстві.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.

Як відомо, адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 грудня. Уряд оприлюднив постанову про продовження карантину.