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    Брендові годинники, сумки, прикраси і 10 млн готівки. Скандальний «слуга» Тищенко показав декларацію

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    Народний депутат від&nbsp;партії &laquo;Слуга народу&raquo; Микола Тищенко, який впродовж останнього року опинився у низці скандалів - Брендові годинники, сумки, прикраси і 10 млн готівки. Скандальний «слуга» Тищенко показав декларацію
    Народний депутат від партії «Слуга народу» Микола Тищенко, який впродовж останнього року опинився у низці скандалів

    Крім депутатської зарплати, Микола Тищенко отримав від Верховної Ради компенсацію вартості проїзду і кошти на оплату службових відряджень

    Народний депутат України від «Слуга народу» Микола Тищенко задекларував за 2019 рік трохи більше мільйона гривень сукупного доходу своєї сім’ї.

    Про це повідомляє «Главком» з посилання на опубліковану 29 травня е-декларацію політика.

    Згідно з електронною декларацією, офіційно на Тищенку записана чверть нежитлового приміщення загальною площею 283,5 кв. м у Києві. Також у безкоштовному користуванні політика (до моменту набуття депутатських повноважень) знаходилися машиномісце площею 21,5 кв. м, дві квартири площами 158,1 кв. м і 53,4 кв. м – усе в Києві.

    Нинішня дружина Тищенка Алла Барановська володіє столичною квартирою на 74 «квадрата» і земельною ділянкою площею 0,1 га. Ще вона вказала спільну власність на нежитлові приміщення загальною площею 348,2 кв. м у Києві. Окремо безкоштовно використовує машиномісце площею 25,8 кв. м у столиці.

    Також з’ясувалося, що Алла Барановська є великою поціновувачкою брендових речей та дорогих ювелірних прикрас. Так, вона має парку з хутром торгової марки Yves Salomon; шість сумок від Hermes Kelly, Prada, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent; три клатчі марок Valentino, Dior, Chanel; каблучку з діамантами і сережку з діамантами Tiffani&Co; каблучку і браслет Cartier; каблучку Bulgari; шість наручних годинників від Rolex, Cartier, Tiffani&Co, Bulgari, Audemars Piguet.

    Микола Тищенко з дружиною Аллою. Фото з відкритих джерел
    Микола Тищенко з дружиною Аллою. Фото з відкритих джерел

    Натомість в самого Миколи Тищенка більш об’ємніша колекція дорогих наручних годинників: три Rolex, два Audemars Piguet, два Patek Philippe, Breguet, Bovet 1822, Graham, Hublot.

    Із автомобілів у власності Тищенка знаходиться новенький Mercedes-Benz S400, куплений за 2,63 млн грн одразу після позачергових парламентських виборів у 2019 році. Ще у його безкоштовному користуванні - Audi A8, 2011 року випуску. 

    На дружину записаний Mercedes-Benz CLA250, 2014 року випуску.

    Алла Барановська задекларувала частки корпоративних прав у чотирьох фірмах «Дружба Бранч», «Фірма Римід», «Світ ЛТД», «Кеплер 452». У цих же компаніях вона є кінцевим бенефіціаром.

    Нардеп Тищенко вказав у декларації спільну власність на 15 торгових марок і комерційних найменувань.

    Серед доходів Миколи Тищенка за 2019 рік – 295,5 тис. грн зарплати за основним місцем роботи і за сумісництвом; 156,7 тис. грн кошти на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень; 90,3 тис. грн додаткове благо; 30,7 тис. грн кошти для компенсації вартості проїзду територією України, 19,6 тис. грн вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна; 2,6 тис. грн дохід, виплачений самозайнятій особі; 180 грн кошти на службові відрядження в межах України і 166 грн процентів.

    За минулий рік дружина обранця заробила 293,2 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 150 тис. грн від надання майна в лізинг, 1,9 тис. грн  виграші та призи і 193 грн процентів.

    На банківських рахунках нардеп зберігає майже 30 тис. грн, $1500 і 10 євро, у готівці – 7,9 млн грн, $37 тис. і 11 тис. євро.

    Його дружина у банках тримає 939 грн, готівкою – 980 тис. грн і $15 тис.

    Нагадаємо, нещодавно в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.

    За даними ЗМІ, Тищенко з громадянином Володимиром Сітаком є бізнес-партнерами в ресторанах «Велюр», «Сейф», «Рішельє», «Квітень», «Тургенеф», «Три виделки» і Coin.

    Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працює під час карантину.

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