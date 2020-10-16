Кабмін переглянув обмеження для регіонів «червоної» карантинної зони



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В Україні адаптивний карантин продовжений до 31 грудня

У «червоній» зоні дозволяється робота громадського транспорту, торгово-розважальних центрів, банків

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пеерглянула обмеження у регіонах для «червоної» карантинної зони. Про це повідомляється в постанові на сайті Кабінету міністрів.

Зазначається, що у «червоній» зоні дозволяється робота громадського транспорту:

у всіх регіонах, крім Донецької області, дозволена робота торгово-розважальних центрів і різних магазинів (не тільки з товарами першої необхідності, медикаментами та добривами),

у населених пунктах і районах Житомирської, Одеської, Луганської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської областей дозволена посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення,

у Донецькій області дозволено відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім'ям з важкими життєвими обставини,

в Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Хмельницькій областях дозволена робота закладів освіти (шкіл, коледжів, вишів),

в Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях дозволена робота закладів громадського харчування,

у Київській області дозволена робота інших розважальних закладів.

Також дозволена робота банків, страхових агентств, медичних і ветеринарних установ, заправок, станцій техобслуговування автомобілів, комп'ютерних сервісів, ремонту побутової техніки та поштових відділень, а також робота громадського харчування на винос і доставку.

Нагадаємо, в четвер, 15 жовтня, комісія ТЕБ та НС оновила карантинні зони. До «червоної» зони потрапили вісім обласних центрів. Київ залишився в «помаранчевій зоні», а Запоріжжя залишилося єдиним обласним центром в «жовтій» зоні».

Як відомо, адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 грудня. Уряд оприлюднив постанову про продовження карантину.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.