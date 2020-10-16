В Івано-Франківську дитсадки та транспорт працюватимуть попри «червону» зону



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Станом на 16 жовтня в Івано-Франківській області коронавірус лабораторно підтвердили у 16 163 осіб

Обмеження стосуватимуться виключно масових заходів, де братимуть участь понад 20 осіб. - Мірцінків

В Івано-Франківську, який з 19 жовтня потрапить до «червоної» карантинної зони, працюватимуть дитсадки та транспорт. Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у своєму ранковому відеозверненні.

«Ми потрапили в «червону» зону з понеділка. але уряд і комісіє ТБ НС врахувала пропозиції міських голів і дала можливість працювати дошкільним закладам. Також громадський транспорт працюватиме у звичному режимі. Вимог спецперевезення немає, є лише вимоги – сидячі місця і відповідні захисні маски в транспорті. Крім того, розважальні центри можуть працювати у звичному режимі. Обмеження в роботі бізнесу немає. Хочу подякувати уряду, який врахував усі пропозиції міських голів», – зазначив Марцінків.

За словами мера, у «червоній» зоні також не буде обмеження щодо залізничного транспорту. «Потяги ходитимуть і зупинятимуться у звичному режимі. Обмеження стосуватимуться виключно масових заходів. Тут заборона діятиме, якщо в заходах братимуть участь понад 20 осіб. А щодо роботи шкіл з понеділка, то чекаю пропозиції від освітян та батьків», – додав Марцінків.

Міський голова Івано-Франківська повідомив, що у двох лікарнях міста з підозрою на Covid-19 перебувають 288 пацієнтів, з них 15 осіб – у реанімаційних відділеннях.

Станом на 16 жовтня в Івано-Франківській області коронавірус лабораторно підтвердили у 16 163 осіб.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.

Як відомо, адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 грудня. Уряд оприлюднив постанову про продовження карантину.