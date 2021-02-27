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    Герус: Україна розглядає можливість відновлення експорту електроенергії у Молдову

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    Потенціал поставок електроенергії&nbsp;з&nbsp;України в Молдову буде цікавим після скасування &laquo;зеленого&raquo;&nbsp;квазіподатку&nbsp; - Герус: Україна розглядає можливість відновлення експорту електроенергії у Молдову
    Потенціал поставок електроенергії з України в Молдову буде цікавим після скасування «зеленого» квазіподатку 
    Фото з відкритих джерел

    В Україні та Молдові йдуть синхронні процеси щодо приєднання до європейської мережі

    Україна розглядає можливість відновлення експорту електроенергії у Молдову, однак наразі тариф на подачу включатиме «зелений» квазіподаток. Про це сказав народний депутат України, голова комітету Верховної ради із питань енергетики та питань ЖКГ Андрій Герус під час онлайн-обговорення «Україна-Молдова: енергетичний вимір регіональної безпеки».

    «Потенціал поставок електроенергії з України в Молдову може бути особливим. Це буде, якщо тариф буде знижуватися або ми ухвалимо політичне рішення, що для експорту електроенергії у нас не буде «зеленого» квазіподатку у тарифі (на поставку – ред.) саме на передачу електроенергії. Такі варіанти обговорюються і ми шукатимемо рішення», – сказав Герус.

    Нардеп додав, що синхронні процеси у двох країнах щодо приєднання до європейської мережі можуть у майбутньому створити умови взаємодопомоги між країнами у разі виникнення проблемних ситуацій із поставками.

    «У нас йде зараз процес об’єднання із європейськими енергомережами. У 2023 ми плануємо і хочемо приєднатися і синхронізуватися. Ми знаємо, що такі процеси йдуть і в Молдови й такі двосторонні процеси забезпечать гнучкість, у разі якихось проблем», – додав він.

    Нагадаємо, у середу, 24 лютого, в межах онлайн-дискусію, яку провів «Главком», експерти з України та Молдови обговорили перспективи співробітництва в енергетичній сфері.

    Як зазначалося, уряд на вимогу ЄС зобов’язався запровадити більш жорсткий контроль за зловживаннями на ринках електроенергії та газу. Покарання за такі порушення передбачені в Угоді про асоціацію України з ЄС. Але при ухваленні закону про ринок електроенергії наш парламент чомусь проігнорував один із важливих регламентів ЄС про кримінальну відповідальність за зловживання і залишив шпаринку для спритних ділків.

    Читайте також: Онлайн-дискусія «Україна-Молдова: енергетичний вимір регіональної безпеки»
    Теги: депутат Молдова електроенергія Україна
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