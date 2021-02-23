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    Одесит облаштував балкон під міні-електростанцію

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    <p>Струм можна продавати в місцеві електромережі, заробляючи на &laquo;зелений&raquo; тариф</p> - Одесит облаштував балкон під міні-електростанцію

    Струм можна продавати в місцеві електромережі, заробляючи на «зелений» тариф

    фото: solarsystem.com.ua

    Сонячна електростанція дозволяє генерувати струм для власного споживання, який також можна продавати в місцеві електромережі

    Деякі одесити креативно вирішують питання електропостачання, почавши встановлювати сонячні панелі для генерації електроенергії прямо на балконах своїх квартир.

    Зокрема, до такого рішення прийшли мешканці будинку №55 / 1 по вулиці Ільфа і Петрова на Таїрова, пише odessa-life.

    Сонячну міні-електростанцію розмістили прямо на балконі будинку.

    «Не знаю, як це узгоджується з архітектурними нормами, але вельми оригінальне рішення. Схоже, що і сусідові теж сподобалося », - прокоментував автор фото.

    Відзначимо, що сонячна електростанція дозволяє генерувати струм для власного споживання, який також можна продавати в місцеві електромережі, заробляючи на «зелений» тариф.

    Нагадаємо, українцям назвали умови, за яких можна не платити за опалення, якщо в квартирі холодно.

    Теги: Одеса електроенергія
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