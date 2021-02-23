Одесит облаштував балкон під міні-електростанцію

Струм можна продавати в місцеві електромережі, заробляючи на «зелений» тариф

Сонячна електростанція дозволяє генерувати струм для власного споживання, який також можна продавати в місцеві електромережі

Деякі одесити креативно вирішують питання електропостачання, почавши встановлювати сонячні панелі для генерації електроенергії прямо на балконах своїх квартир.

Зокрема, до такого рішення прийшли мешканці будинку №55 / 1 по вулиці Ільфа і Петрова на Таїрова, пише odessa-life.

Сонячну міні-електростанцію розмістили прямо на балконі будинку.

«Не знаю, як це узгоджується з архітектурними нормами, але вельми оригінальне рішення. Схоже, що і сусідові теж сподобалося », - прокоментував автор фото.

Відзначимо, що сонячна електростанція дозволяє генерувати струм для власного споживання, який також можна продавати в місцеві електромережі, заробляючи на «зелений» тариф.

Нагадаємо, українцям назвали умови, за яких можна не платити за опалення, якщо в квартирі холодно.