Одесит облаштував балкон під міні-електростанцію
Струм можна продавати в місцеві електромережі, заробляючи на «зелений» тариф
Сонячна електростанція дозволяє генерувати струм для власного споживання, який також можна продавати в місцеві електромережі
Деякі одесити креативно вирішують питання електропостачання, почавши встановлювати сонячні панелі для генерації електроенергії прямо на балконах своїх квартир.
Зокрема, до такого рішення прийшли мешканці будинку №55 / 1 по вулиці Ільфа і Петрова на Таїрова, пише odessa-life.
Сонячну міні-електростанцію розмістили прямо на балконі будинку.
«Не знаю, як це узгоджується з архітектурними нормами, але вельми оригінальне рішення. Схоже, що і сусідові теж сподобалося », - прокоментував автор фото.
Відзначимо, що сонячна електростанція дозволяє генерувати струм для власного споживання, який також можна продавати в місцеві електромережі, заробляючи на «зелений» тариф.
Нагадаємо, українцям назвали умови, за яких можна не платити за опалення, якщо в квартирі холодно.