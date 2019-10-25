«Здати нас з потрохами». Кучма озвучив жорстку заяву про формулу Штайнмаєра



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Тільки США сьогодні більш-менш має вплив на Росію, зауважив Кучма

За словами Кучми, проведення виборів на Донбасі без попереднього виведення військ, роззброєння, відновлення українського кордону - це повний абсурд

Формула Штайнмаєра до миру на Донбасі не приведе, оскільки вона не є формулою миру.

Про це у Чернігові, після традиційного вручення стипендій Благодійного фонду «Україна» кращим студентам Чернігівського національного технологічного університету, сказав другий президент України, представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма.

«Формула Штайнмаєра до миру на Донбасі не призведе, бо це не формула миру. Це формула на якийсь час політично чи так - а раптом ми дотиснемо українців, вони на неї погодяться, і ми розвернемося... Це взагалі «здати нас із потрохами», так би мовити», - заявив Кучма, якого цитує Укрінформ.

За словами політика, проведення виборів на Донбасі без попереднього виведення військ, роззброєння, відновлення українського кордону - це повний абсурд. Бо за нинішніх умов контролювати виборчий процес туди не поїдуть ні спостерігачі, ні журналісти.

Не може бути мови і про особливий статус Донбасу, вважає експрезидент, тому що це - шлях до конфедераційного устрою України, який для нашої держави є неприйнятним.

Ще одним нюансом, який треба враховувати, перш ніж погоджуватись на якісь умови, зауважив Кучма, є стан окупованої території. «Цей регіон практично зруйнований. За найскромнішими розрахунками, на його відновлення потрібно 100 млрд євро», - сказав він.

Відтак, додав політик, відновлення миру на Донбасі - процес тривалий, відповідальний і значною мірою залежить від позиції лідерів європейських країн, а, особливо, від позиції президента США Дональда Трампа.

«Бо сьогодні тільки ця країна більш-менш має вплив на Росію», - зауважив Кучма.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

У свою чергу глави незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили, що узгодження «формули Штайнмаєра» означає визнання за «народом Донбасу права самому визначати свою долю».