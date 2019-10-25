В Кабміні відреагували на чутки про призначення радником Гончарука колишнього російського чиновника



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Раніше Гончарук у коментарі журналістам зауважив, що призначення радником громадянина РФ є дуже ризикованим і потребує консультацій з СБУ

За даними ЗМІ, на посаду радника Гончарука претендував Сергій Алєксашенко, який наприкінці 90-х був першим заступником голови правління Центрального банку РФ

В уряді спростовують інформацію про те, що радником прем’єр-міністра призначили громадянина Росії Сергія Алєксашенка.

Про це 25 жовтня повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

«За останні два дні в ЗМІ почала поширюватись інформація про можливе призначення громадянина РФ Сергія Алєксашенка радником прем’єр-міністра України. Ця інформація не відповідає дійсності. Громадянин Алєксашенко не є радником прем’єр-міністра», - заявили в пресслужбі Гончарука.

Раніше Слідство.Інфо, посилаючись на відповідний документ секретаріату Кабміну, повідомило про те, що радником прем’єр-міністра Олексія Гончарука на громадських засадах планують призначити російського ексчиновника Сергія Алєксашенка.

Алєксашенко - громадянин Росії. У 1993-1995 роках обіймав посаду заступника міністра фінансів РФ. Наприкінці 90-х був першим заступником голови правління Центрального банку Росії. Працював у російському Росбанку й холдинговій компанії «Інтеррос».

З 2014 року проживає в США. У 2015 році Алєксашенко, пояснюючи свій від’їзд до США, називав себе біженцем, а також критикував російські державні інститути та дії Володимира Путіна на посаді президента.

У свою чергу Олексій Гончарук у коментарі журналістам зауважив, що призначення радником громадянина РФ є дуже ризикованим і потребує консультацій з СБУ. Утім, за словами прем’єра, говорити про таке призначення наразі завчасно.