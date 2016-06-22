Гімнастка Різатдінова розказала про свої стосунки з депутатом-втікачем Онищенком

Ганна Різатдінова каже, що Онищенко – чудовий батько

Відома спортсменка Ганна Різатдінова в студії каналу 1+1 розповіла про те, як росте її спільна дитина з одіозним бізнесменом, народним депутатом Олександром Онищенком. Гімнастка стверджує, що піклування за сином з нею розділяє батько дитини Олександр Онищенко. «Він є чудовим батьком, який доглядає за сином, встає до нього вночі», -



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Ганна Різатдінова каже, що Онищенко – чудовий батько

Відома спортсменка Ганна Різатдінова в студії каналу 1+1 розповіла про те, як росте її спільна дитина з одіозним бізнесменом, народним депутатом Олександром Онищенком.

Гімнастка стверджує, що піклування за сином з нею розділяє батько дитини Олександр Онищенко.

«Він є чудовим батьком, який доглядає за сином, встає до нього вночі», - зізналась Різатдінова.

Шлюб пара ще не взяла. Але говорити про дату весілля спортсменка виявилась не готовою, вона попросила журналістів не дуже заглиблюватись у деталі її стосунків з одіозним політиком і бізнесменом. Але Різатдінова зізналась: «Я дуже хочу ще дівчинку».

Зазначимо, Різатдінова народила сина Романа 12 листопада 2017 року. Онищенко у коментарі ЗМІ підтвердив, що є батьком дитини. В Онищенка вже є двоє дітей: син Олександр (15 років) та донька Діана (22 роки).

Нагадаємо, нардеп-утікач Олександр Онищенко заявляв, що не має стосунку до прав на «гроші Януковича», нібито куплених у Сергія Курченка. Онищенко подав до суду на телеканал Al Jazeera за нібито помилкове розслідування щодо «грошей Януковича».

Як відомо, у розслідуванні Al Jazeera зазначалося, що три опальні українських олігархи - Олександр Онищенко, Павло Фукс та Сергій Курченко - намагаються викупити активи колишнього президента України Віктора Януковича. Самі активи знаходяться за кордоном, а саме в офшорній зоні.

Зазначимо, Іспанія розпочала процедуру екстрадиції розшукуваного народного депутата Олександра Онищенка. Іспанський суд зобов’язав Онищенка з’являтися до суду кожного місяця.

Якщо Онищенко не з‘явиться до іспанського суду, то це може бути підставою для оголошення його у розшук у країнах Європи, зазначає прокурор.

5 липня 2016 року Верховна Рада підтримала подання генпрокурора про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенка. 27 липня Луценко підписав повідомлення про підозру депутатові Онищенку.

Наприкінці лютого 2017 Вищий адміністративний суд відмовився повертати Онищенку депутатську недоторканність.

Олександру Онищенку інкримінують корупційні зловживання при реалізації газу, видобутого під час спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».