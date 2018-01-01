Онищенко відхрестився від купівлі у Курченка прав на «гроші Януковича»

Онищенко зазначив, що рахунки компанії Quickpace Limited «заарештовані вже давно, а гроші давно освоєні в бюджеті»

Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявив, що не має стосунку до прав на «гроші Януковича», нібито куплених у Сергія Курченка. Про це Онищенко написав у публікації на своїй сторінці у Facebook, яку пізніше видалив, пише «Українська правда». За словами Онищенка, «купівлю чергової компанії Quickpace Limited, де



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Олександр Онищенко

Онищенко зазначив, що рахунки компанії Quickpace Limited «заарештовані вже давно, а гроші давно освоєні в бюджеті»

Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявив, що не має стосунку до прав на «гроші Януковича», нібито куплених у Сергія Курченка.

Про це Онищенко написав у публікації на своїй сторінці у Facebook, яку пізніше видалив, пише «Українська правда».

За словами Онищенка, «купівлю чергової компанії Quickpace Limited, де нібито зберігаються гроші Януковича», йому «приписали» керівництво НАБУ та журналісти Al Jazeera.

«У хлопців із НАБУ зовсім погано з результативними розслідуваннями. У новому році їм потрібна якась яскрава перемога, ось вони її і ліплять, приписуючи арештовані рахунки Quickpace до мого імені», - заявив нардеп.

Він зазначив, що рахунки цієї компанії «заарештовані вже давно, а гроші давно освоєні в бюджеті».

Також Онищенко прокоментував публікацію Al Jazeera, зазначивши, що «годинами розповідав їм про різні корупційні схеми в Україні», а вони опублікували розслідування, «засноване на якомусь договорі без дати, підпису та печатки, зате з моїм ім'ям».

Онищенко додав, що робота Al Jazeera «віддає дуже помітним кон'юнктурним замовленням».

Нагадаємо, у розслідуванні Al Jazeera зазначалося, що три опальні українських олігархи – Олександр Онищенко, Павло Фукс та Сергій Курченко - намагаються викупити активи колишнього президента України Віктора Януковича. Самі активи знаходяться за кордоном, а саме в офшорній зоні.