Опальні українські олігархи намагаються викупити заморожені активи Януковича

Олігархи будуть прагнути розморозити ці кошти і отримати прибуток в $130 млн

Три опальні українських олігархи – Олександр Онищенко, Павло Фукс та Сергій Курченко - намагаються викупити активи колишнього президента України Віктора Януковича. Самі активи знаходяться за кордоном, а саме в офшорній зоні. Про це йдеться у розслідуванні Al Jazeera. Зокрема, олігархи, як повідомляє видання, намагаються викупити компанію



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Павло Фукс і Олександр Онищенко



Фото: dubinsky.pro

Олігархи будуть прагнути розморозити ці кошти і отримати прибуток в $130 млн

Три опальні українських олігархи – Олександр Онищенко, Павло Фукс та Сергій Курченко - намагаються викупити активи колишнього президента України Віктора Януковича. Самі активи знаходяться за кордоном, а саме в офшорній зоні.

Про це йдеться у розслідуванні Al Jazeera.

Зокрема, олігархи, як повідомляє видання, намагаються викупити компанію Quickpace Limited, зареєстровану на Кіпрі.

«У непідписаному документі, який отримала дослідницька група Al Jazeera, як покупці фігурують газовий магнат Олександр Онищенко, який свого часу був народним депутатом України і зараз розшукується чинною українською владою, і бізнесмен Павло Фукс, який зробив своє майно у Москві. Інші документи свідчать про те, що продавцем був Сергій Курченко - український газовий магнат, який втік з України в Москву і більш відомий як «сімейний гаманець» Януковича», - розповідається в дослідженні.

Там також зазначається, що Онищенко і Фукс виплатили $30 млн, в які увійшли готівкові кошти і вартість приватного літака.

Варто відзначити, що активи цієї компанії, в які увійшли облігації та готівкові кошти на суму $160 млн, були заморожені судом України, як такі, що мають незаконне походження.

На думку журналістів видання, олігархи будуть прагнути розморозити ці кошти, а якщо це станеться, то вони зможуть отримати прибуток в $130 млн. Крім того, олігархи будуть приймати всі заходи, щоб зняти арешт із рахунків компанії Quickpace Limited.

Правдивість цієї інформації підтвердив очільник САП Назар Холодницький. Прокоментував її і Олександр Онищенко. За його словами, немає нічого поганого в придбанні компанії, яка має заморожені активи. Щоправда, водночас олігарх зазначає, що угода так і не відбулася.

Проте кіпрський адвокат та НАБУ, які працювали над угодою, підтвердили, що продаж Quickpace пройшов, і документи компанії зареєстрували передачу права власності одній із компаній Фукса. Al Jazeera отримала копію початкового платежу у розмірі $2 млн з рахунку в Barclays Bank, які було переведено до російсько-латвійського Norvic Banka. Наразі Quickpace належить Evermore Property Holdings Limited, кіпрській компанії, яка, своєю чергою, належить компанії Dorchester International Incorporated. Фукс є її власником, – резюмується у матеріалі.