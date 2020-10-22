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    Глава Державної судової адміністрації Холоднюк подав у відставку – ЗМІ

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    <span>Зеновій Холоднюк&nbsp;</span><span>є фігурантом справи</span><span>&nbsp;про захоплення влади суддями ОАСК</span> - Глава Державної судової адміністрації Холоднюк подав у відставку – ЗМІ
    Зеновій Холоднюк є фігурантом справи про захоплення влади суддями ОАСК

    Заяву найближчим часом розгляне Вища рада правосуддя

    Глава Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк написав заяву про відставку.

    Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело в Державній судовій адміністрації.

    «Так, Холоднюк написав заяву про відставку», - зазначив співрозмовник.

    Цю заяву найближчим часом повинна розглянути Вища рада правосуддя, яка і виносить рішення про звільнення і призначення голови Державної судової адміністрації.

    Нагадаємо, 1 жовтня Вищий антикорупційний суд відсторонив Холоднюка з посади. Він проходить підозрюваним у справі ексглави Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка.

    Правоохоронці просили усунути Холоднюка з посади через можливість перешкоджання слідству, незаконного впливу на свідків, спеціалістів, спотворення або знищення речей і документів.

    Главі Окружного адміністративного суду Києва інкримінують спробу захоплення влади, а також вплив на Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

    Крім суддів ОАСК фігурантами справи стали Холоднюк і четверо юристів.

     

    суд Антикорупційний суд правосуддя Вищий антикорупційний суд Вища рада правосуддя Павло Вовк звільнення
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