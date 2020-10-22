Глава Державної судової адміністрації Холоднюк подав у відставку – ЗМІ
Заяву найближчим часом розгляне Вища рада правосуддя
Глава Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк написав заяву про відставку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело в Державній судовій адміністрації.
«Так, Холоднюк написав заяву про відставку», - зазначив співрозмовник.
Цю заяву найближчим часом повинна розглянути Вища рада правосуддя, яка і виносить рішення про звільнення і призначення голови Державної судової адміністрації.
Нагадаємо, 1 жовтня Вищий антикорупційний суд відсторонив Холоднюка з посади. Він проходить підозрюваним у справі ексглави Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка.
Правоохоронці просили усунути Холоднюка з посади через можливість перешкоджання слідству, незаконного впливу на свідків, спеціалістів, спотворення або знищення речей і документів.
Главі Окружного адміністративного суду Києва інкримінують спробу захоплення влади, а також вплив на Вищу кваліфікаційну комісію суддів.
Крім суддів ОАСК фігурантами справи стали Холоднюк і четверо юристів.