Глава Державної судової адміністрації Холоднюк подав у відставку – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеновій Холоднюк є фігурантом справи про захоплення влади суддями ОАСК

Заяву найближчим часом розгляне Вища рада правосуддя

Глава Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк написав заяву про відставку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело в Державній судовій адміністрації.

«Так, Холоднюк написав заяву про відставку», - зазначив співрозмовник.

Цю заяву найближчим часом повинна розглянути Вища рада правосуддя, яка і виносить рішення про звільнення і призначення голови Державної судової адміністрації.

Нагадаємо, 1 жовтня Вищий антикорупційний суд відсторонив Холоднюка з посади. Він проходить підозрюваним у справі ексглави Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка.

Правоохоронці просили усунути Холоднюка з посади через можливість перешкоджання слідству, незаконного впливу на свідків, спеціалістів, спотворення або знищення речей і документів.

Главі Окружного адміністративного суду Києва інкримінують спробу захоплення влади, а також вплив на Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Крім суддів ОАСК фігурантами справи стали Холоднюк і четверо юристів.