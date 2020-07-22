НАБУ оприлюднило нові записи скандального судді Вовка



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Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк

НАБУ розслідує вчинення корупційних злочинів головою Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка

Національне антикорупційне бюро оприлюднили записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що Бюро розслідує вчинення корупційних злочинів головою Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.

У НАБУ нагадали, що у січні-лютому 2019 року Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя провела конкурс на посаду голови Державної судової адміністрації.

Голова Державної судової адміністрації Зіновій Холоднюк не зміг на нього податися, оскільки не відповідав вимогам для кандидатів, тож вирішив, як пише НАБУ, завадити проведенню конкурсу і у такий спосіб зберегти посаду.

По допомогу він звернувся до Вовка, аби той перешкодив призначенню переможця конкурсу. Вовк погодився попросивши Холоднюка у відповідь ввести до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів «своїх осіб», аби пройти кваліфікаційне оцінювання.

Розшифровку розмов можна почитати тут.

Нагадаємо, 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Вовку.

Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.

Водночас ЗМІ повідомили, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.