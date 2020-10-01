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    Антикорупційний суд відсторонив Холоднюка від посади голови судової адміністрації

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    <span>Зеновій Холоднюк&nbsp;<span>є фігурантом справи</span><span>&nbsp;про захоплення влади суддями ОАСК</span></span> - Антикорупційний суд відсторонив Холоднюка від посади голови судової адміністрації
    Зеновій Холоднюк є фігурантом справи про захоплення влади суддями ОАСК

    Холоднюка відсторонено від посади на два місяці, тобто до 1 грудня

    Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про відсторонення голови Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновія Холоднюка від посади

    Про це повідомила суддя у справі Оксана Олійник.

    «Відсторонити підозрюваного Холоднюка від посади голови Державної судової адміністрації України на два місяці до 1 грудня 2020 року», — сказала суддя.

    8 вересня Міністерство юстиції України подало до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Печерського районного суду міста Київ Сергія Вовка.

    Згідно з так званими «плівками Вовка» щодо зловживань в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК) Холоднюк грав не останню роль.

    3 серпня Вищий антикорупційний відпустив главу Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка під особисте зобов’язання. Його підозрюють у захопленні влади та участі в злочинній організації.

    За даними слідства, голова ДСА активно задіяний у схемі суддів ОАСКу щодо захоплення влади.

    Сам він намагався незаконно залишитися на посаді, попри конкурс на нового керіника ДСА. А судді Вовку він мав гарантувати лояльного члена до Вищої кваліфікаційної комісії суддів

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