  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    «Плівки Вовка»: суд обрав запобіжний захід для глави Державної судової адміністрації

    • Розсилка
    <p>Главу Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка відпустили під особисте зобов&rsquo;язання</p> - «Плівки Вовка»: суд обрав запобіжний захід для глави Державної судової адміністрації

    Главу Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка відпустили під особисте зобов’язання

    Прокуратура просила про заставу для Холоднюка в розмірі понад 1 млн грн

    Вищий антикорупційний відпустив главу Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка під особисте зобов’язання. Його підозрюють у захопленні влади та участі в злочинній організації.

    Про це повідомляє Центр протидії корупції.

    Зазначається, що Холоднюку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча прокуратура просила про заставу в розмірі понад 1 млн грн.

    Суд також заборонив спілкуватися Холоднюку з головою ОАСК Павлом Вовком, його заступником Євгеном Абловим та іншими підозрюваними, а також постраждалими та свідками.

    Нагадаємо, 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Вовку.

    Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.

    Водночас ЗМІ повідомили, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.

    Згодом НАБУ оприлюднило нові записи скандального судді Вовка.

    прокуратура суд НАБУ корупція в Україні суддя Окружний адмінсуд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ