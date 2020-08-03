«Плівки Вовка»: суд обрав запобіжний захід для глави Державної судової адміністрації



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Главу Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка відпустили під особисте зобов’язання

Прокуратура просила про заставу для Холоднюка в розмірі понад 1 млн грн

Вищий антикорупційний відпустив главу Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка під особисте зобов’язання. Його підозрюють у захопленні влади та участі в злочинній організації.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що Холоднюку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча прокуратура просила про заставу в розмірі понад 1 млн грн.

Суд також заборонив спілкуватися Холоднюку з головою ОАСК Павлом Вовком, його заступником Євгеном Абловим та іншими підозрюваними, а також постраждалими та свідками.

Нагадаємо, 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Вовку.

Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.

Водночас ЗМІ повідомили, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.

Згодом НАБУ оприлюднило нові записи скандального судді Вовка.