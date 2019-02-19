Глава Єврокомісії сподівається, що США не введуть мита на автомобілі із ЄС



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Жан-Клод Юнкер апелює до домовленостей липня 2018 року

Очільник Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив про те, що Дональд Трамп пообіцяв йому протягом всього свого президентства не запроваджувати мита щодо автомобілів, які США імпортують із ЄС. Про це повідомляє видання EU Observer із посиланням на Stuttgarter Zeitung.

Мова йде про домовленості, які були досягнуті в липні 2018 року в рамках візиту очільника Єврокомісії в Вашингтон. В іншому випадку, як наголосив Жан-Клод Юнкер, Брюссель у відповідь на американські мита може вдатися до контрзаходів.

В понеділок президенту США була представлена доповідь щодо автомобільного імпорту, яка дає йому можливість запроваджувати 25% мита щодо іноземних авто, виходячи із розрахунків національної безпеки.

До слова, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп може відкласти підвищення мит на китайські товари.

Також згідно і з новим законом України власники «євроблях» сплатили до бюджету більше 11 мільярдів.

Крім того, до Пенсійного фонду вже надійшло більше 5,5 млрд грн.