Власники «євроблях» сплатили до бюджету більше 11 мільярдів — Порошенко



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25 листопада 2018 року набули чинності два закони, що легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах

Ці кошти перераховуються до Пенсійного фонду, - Порошенко

Надходження до державного бюджету від оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією станом на 18 лютого 2019 року становлять 11,38 мільярда гривень. Про це повідомив президент України Петро Порошенко, виступаючи в Івано-Франківській області, передає Інтерфакс-Україна.

«Знаєте, скільки станом на 16:33 до держскарбниці надійшло грошей (за рахунок оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією)? За фактом - 11,38 млрд грн», - повідомив президент.

13 лютого Державна фіскальна служба (ДФС) повідомляла про 10,1 мільярда гривень надходжень за оформлення таких транспортних коштів.

Ці кошти перераховуються до Пенсійного фонду, нагадав Порошенко.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, що легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни, передбачені законами.

У грудні було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

Продовження пільгового періоду для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації не планується. Після 22 лютого 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу.

Група народних депутатів запропонувала збільшити пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією до 23 травня 2019 року.