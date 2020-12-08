Глава Мін’юсту: питання призначення нового директора НАБУ ─ неактуальне

Директора НАБУ президент зможе призначати лише за погодженням з Верховною Радою, - міністр

Наразі влада зосереджена на розробці конституційних змін для врегулювання цього питання, ─ Малюська

Призначення нового директора Національного антикорупційного бюро України поки неактуальне і з цим можна не поспішати. Таку думку висловив міністр юстиції України Денис Малюська, йдеться в матеріалі «Робота над помилками: як Рада розбирається з наслідками скандальних рішень КСУ».

Малюська зазначив, що наразі влада зосереджена на розробці конституційних змін для врегулювання цього питання.

За його словами, зараз займаються внесенням змін до Конституції, якими будуть доповнені відповідні повноваження глави держави.

«Після внесення змін до Конституції ми (Мін'юст, - ред.) підключимося до розробки відповідних змін у закон про НАБУ», ─ пояснив Малюська.

Міністр стверджує, що конституційні зміни будуть полягати в тому, що президент зможе призначати директора НАБУ тільки за погодженням з Верховною Радою.

Наприкінці листопада у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що дозволяє парламенту звільняти директора НАБУ.

Чинний закон про НАБУ каже, що керівника агентства не можна звільнити, а указ президента про його призначення можна скасувати тільки на певних підставах.

Зокрема, це закінчення повноважень, смерть, заява про звільнення за власним бажанням, за результатами аудиту бюро, обрання на іншу посаду, якщо директору виповниться 60 років, за станом здоровʼя, недієздатність, обвинувальний вирок, вихід з українського громадянства, невчасно подана декларація, борг з виплати аліментів та якщо директор не може пояснити походження активів.

Конституційний суд 28 серпня оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. НАБУ назвало це рішення політично вмотивованим.