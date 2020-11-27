У Раді зареєстровано законопроєкт, який дозволяє парламенту звільняти директора НАБУ

Чинний закон про НАБУ каже, що директора Бюро можна звільнити лише на певних дуже обмежених підставах

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про зміни до закону про НАБУ

Законопроєкт про внесення змін до закону «Про Національне антикорупційне бюро України» зареєстровано у Верховній Раді в п’ятницю. Про це йдеться на сайті парламенту.

Ініціаторами відповідного законопроекту №4437 є прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і група народних депутатів. Тексту законопроєкту наразі немає, він направлений на розгляд комітету.

26 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував подання до Верховної Ради законопроєкту про зміни до закону про НАБУ. За словами прем'єра, чинний керівник НАБУ продовжить здійснювати свої повноваження «до моменту призначення нового керівника».

Зокрема, Кабмін пропонує наступні зміни до антикорупційного законодавства:

Верховна Рада приймає рішення про звільнення директора НАБУ;

нинішній керівник НАБУ Артем Ситник здійснює повноваження до призначення наступного.

Чинний закон про НАБУ каже, що директора НАБУ не можна звільнити, а указ президента про його призначення можна скасувати тільки на певних підставах.

Зокрема, це закінчення повноважень, смерть, заява про звільнення за власним бажанням, за результатами аудиту бюро, обрання на іншу посаду, якщо директору виповниться 60 років, за станом здоровʼя, недієздатність, обвинувальний вирок, вихід з українського громадянства, невчасно подана декларація, борг з виплати аліментів та якщо директор не може пояснити походження активів.

Конституційний суд 28 серпня оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. НАБУ назвало це рішення політично вмотивованим.