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    Глава МВФ про переговори з Порошенком: мала конструктивну дискусію

    МВФ разом з іншими міжнародними партнерами готовий надалі підтримувати Україну в боротьбі з корупцією
    Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард назвала «конструктивною і відкритою» телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком щодо ситуації навколо антикорупційних установ в Україні. Про це йдеться в офіційній заяві Фонду. «Я мала конструктивну і відкриту дискусію з президентом Порошенко про зусилля України в боротьбі з
    • Сьогодні, 06:57
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    Крістін Лагард
    Крістін Лагард

    МВФ разом з іншими міжнародними партнерами готовий надалі підтримувати Україну в боротьбі з корупцією

    Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард назвала «конструктивною і відкритою» телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком щодо ситуації навколо антикорупційних установ в Україні.

    Про це йдеться в офіційній заяві Фонду.

    «Я мала конструктивну і відкриту дискусію з президентом Порошенко про зусилля України в боротьбі з корупцією, яких очікує українське суспільство, і які мають вирішальне значення для підвищення прозорості та підзвітності, а також створення умов для сталого зростання», - йдеться в заяві керівника Фонду.

    Лагард підкреслила, що, зі свого боку, вона вважає вкрай важливим забезпечення розслідування та оперативного реагування на прояви корупції.

    «У цьому зв'язку ми домовилися про необхідність збереження незалежності, а також підвищення оперативного потенціалу Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури», - зазначила Лагард.

    Вона також повідомила, що підтримала порядок денний президента України щодо подання законопроекту про Антикорупційний суд до парламенту в найближчі дні, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії та домовленостей за програмою МВФ.

    «Важливо, щоб всі члени парламенту об'єдналися навколо законопроекту і прийняли його як пріоритетний», - підкреслила директор-розпорядник МВФ.

    Вона також запевнила президента Порошенко, що «МВФ разом з іншими міжнародними партнерами готовий надалі підтримувати Україну в боротьбі з корупцією». Крім того, Лагард закликала українську владу «прискорити реалізацію реформ, необхідних для подальшого поліпшення перспектив економіки України та її народу».

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