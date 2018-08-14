Глава МЗС Британії попереджає про ризики через відсутність угоди з ЄС



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Очільник британського МЗС Джеремі Хант

Лондон перекладає на ЄС відповідальність за такий розвиток подій

Очільник британського МЗС Джеремі Хант заявив в вівторок про те, що ризики відсутності угоди між Лондоном і Брюсселем щодо виходу Великої Британії із ЄС зростають. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За його словами Європейська комісія має змінити свій підхід, якщо вона і справді хоче досягнути всеосяжної домовленості із британським урядом. Виступаючи в Гельсінкі, Джеремі Хант заявив про те, що всі сторони мають почати готуватися до сценарію хаотичного виходу Великої Британії із ЄС. За його оцінками ризики сценарію відсутності угоди про майбутній формат відносин між Лондоном і Брюсселем зросли протягом останнього часу.

Після цього глава британського зовнішньополітичного відомства повторив традиційні тези про те, що такий варіант розвитку подій не є бажаним для жодної із сторін, а також висловив надію, що сторонам вдасться знайти можливість уникнення сценарію відсутності угоди. При цьому відповідальність за це Джеремі Хант переклав на ЄС.