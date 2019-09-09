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    Глава МЗС Франції: про зняття санкцій з Росії говорити зарано

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    Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан 9 вересня перебуватиме у Москві - Глава МЗС Франції: про зняття санкцій з Росії говорити зарано
    Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан 9 вересня перебуватиме у Москві

    Перед від'їздом до Москви міністр заявив, що про зняття обмежень проти Росії поки говорити рано

    Питання зняття санкцій Європейського союзу з Росії поки рано обговорювати.

    Про це сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан напередодні візиту до Москви, інформує «Радіо Свобода».

    Після проведеного обміну утримуваними громадянами між Україною і РФ Ле Дріан прибуде 9 вересня в Москву і спробує встановити, як він висловився, «основи довіри» між Францією і Росією.

    Відомо, що на переговорах будуть порушені і проблеми, пов'язані з Україною, Сирією, Лівією та Іраном. Ле Дріан прямує до Москви разом з міністром оборони Франції. Припускається, що «можливе зближення позицій у боротьбі з тероризмом», співробітництво в космічній промисловості, у розвитку громадянського суспільства.

    Що стосується санкцій, то перед від'їздом міністр заявив, що про зняття обмежень проти Росії поки говорити рано.

    Нагадаємо, 8 вересня Путін озвучив Макрону свої очікування щодо подальших дій України.

    Також в ході розмови Путін відзначив доцільність ретельної підготовки порядку денного чергового саміту Нормандської четвірки

    Напередодні у Макрона пообіцяли, що Франція і ФРН активізують зусилля у «нормандському форматі».

    Сам президент Франції Макрон у своєму Twitter 7 вересня позитивно сприйняв звільнення режисера Олега Сенцова, який повернувся в Україну в рамках обміну полоненими між РФ і Україною.

    МЗС Росія міністр санкції Франція політика Україна
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