Глава МЗС Франції: про зняття санкцій з Росії говорити зарано
Перед від'їздом до Москви міністр заявив, що про зняття обмежень проти Росії поки говорити рано
Питання зняття санкцій Європейського союзу з Росії поки рано обговорювати.
Про це сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан напередодні візиту до Москви, інформує «Радіо Свобода».
Після проведеного обміну утримуваними громадянами між Україною і РФ Ле Дріан прибуде 9 вересня в Москву і спробує встановити, як він висловився, «основи довіри» між Францією і Росією.
Відомо, що на переговорах будуть порушені і проблеми, пов'язані з Україною, Сирією, Лівією та Іраном. Ле Дріан прямує до Москви разом з міністром оборони Франції. Припускається, що «можливе зближення позицій у боротьбі з тероризмом», співробітництво в космічній промисловості, у розвитку громадянського суспільства.
Що стосується санкцій, то перед від'їздом міністр заявив, що про зняття обмежень проти Росії поки говорити рано.
Нагадаємо, 8 вересня Путін озвучив Макрону свої очікування щодо подальших дій України.
Також в ході розмови Путін відзначив доцільність ретельної підготовки порядку денного чергового саміту Нормандської четвірки
Напередодні у Макрона пообіцяли, що Франція і ФРН активізують зусилля у «нормандському форматі».
Сам президент Франції Макрон у своєму Twitter 7 вересня позитивно сприйняв звільнення режисера Олега Сенцова, який повернувся в Україну в рамках обміну полоненими між РФ і Україною.