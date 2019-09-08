У Макрона пообіцяли, що Франція і ФРН активізують зусилля у «нормандському форматі»



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Єлисейський палац

Обмін полоненими між Росією і Україною у Парижі назвали вирішальним кроком до відновлення конструктивного діалогу

Франція разом з Німеччиною активізують свої зусилля в «нормандському форматі» для подальшого прогресу та реалізації політичного компоненту Мінського угоди.

Про це йдеться в заяві канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона з нагоди взаємного обміну полоненими між Києвом і Москвою 7 вересня.

«Президент Республіки…вітає обмін полоненими між Росією і Україною. Це вирішальний крок до відновлення конструктивного діалогу, який повинен бути продовжений в найближчі тижні», - прокоментували в Єлисейському палаці звільнення українських полонених.

Сам президент Франції Макрон у своєму Twitter 7 вересня позитивно сприйняв звільнення режисера Олега Сенцова, який повернувся в Україну в рамках обміну полоненими між РФ і Україною.

До слова, основною темою переговорів Франції і Росії у форматі «2+2» у понеділок, 9 вересня, буде конфлікт в Україні.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Також у суботу ввечері Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тлі повернення політв'язнів Кремля до України.

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