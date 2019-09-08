Путін озвучив Макрону свої очікування щодо подальших дій України



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Президенти РФ та Франції провели телефонні переговори

В ході розмови Путін відзначив доцільність ретельної підготовки порядку денного чергового саміту Нормандської четвірки

Президент Росії Володимир Путін очікує виконання Києвом домовленостей, досягнутих Нормандською четвіркою у 2015 і 2016 рр. про розведення сил і засобів на лінії розмежування на Донбасі та письмове закріплення «формули Штайнмайера».

Про це повідомляє пресслужба Кремля за підсумками телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном.

В ході розмови Путін «відзначив доцільність ретельної підготовки порядку денного чергового саміту Нормандської четвірки, а також опрацювання тих рішень, які можуть бути схвалені лідерами за підсумками такої зустрічі».

«Звернуто увагу на необхідність виконання Києвом домовленостей, досягнутих в ході попередніх зустрічей на вищому рівні у Парижі та Берліні, включаючи розведення сил і засобів на узгоджених ділянках лінії зіткнення і закріплення у письмовому вигляді «формули Штайнмайєра», - йдеться у повідомленні.

«У ході обговорення перспектив вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту акцентовано безальтернативність мінського «Комплексу заходів» як основи врегулювання», - заявили у Кремлі.

Також Путін і Макрон «дали позитивну оцінку звільненню та передачі утримуваних осіб як важливої гуманітарної акції», висловивши надію, що це «буде сприяти нормалізації російсько-українських відносин».

Напередодні у Макрона пообіцяли, що Франція і ФРН активізують зусилля у «нормандському форматі».

Сам президент Франції Макрон у своєму Twitter 7 вересня позитивно сприйняв звільнення режисера Олега Сенцова, який повернувся в Україну в рамках обміну полоненими між РФ і Україною.

До слова, основною темою переговорів Франції і Росії у форматі «2+2» у понеділок, 9 вересня, буде конфлікт в Україні.