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    У світі

    Головною темою французько-російських переговорів буде Україна – глава МЗС Ле Дріан

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    Очільник&nbsp;МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан - Головною темою французько-російських переговорів буде Україна – глава МЗС Ле Дріан
    Очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан

    Франція закликає Україну та РФ до прогресу в реалізації Мінських угод

    Основною темою переговорів Франції і Росії у форматі «2+2» у понеділок, 9 вересня, буде конфлікт в Україні.

    Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на заяву глави МЗС республіки Жан-Іва Ле Дріана.

    У своїй заяві глава МЗС Франції вітає обмін політв'язнями, які пройшов між Україною і РФ. За його словами, це має означати відновлення діалогу між країнами.

    Франція разом з Німеччиною підтримують зусилля обох сторін по досягненню подальшого прогресу у відносинах, йдеться в документі.

    Він зазначив, пріоритетом є режим припинення вогню, відведення сил і виведення важких озброєнь, розмінування та здійснення надзвичайних гуманітарних заходів.

    Франція також закликає до прогресу в реалізації Мінських угод, укладених у рамках Тристоронньої контактної групи.

    До слова, президент Франції Емманюель Макрон заявив у суботу, що радий звільненню режисера Олега Сенцова в рамках обміну ув'язненими РФ і Україн

    Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

    7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

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