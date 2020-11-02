  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Глава МЗС пообіцяв з’ясувати, чому українців не пустили на лікування до Білорусі

    • Розсилка
    З 1 листопада Білорусь офіційно тимчасово призупинила перетин кордону для в'їзду іноземних громадян - Глава МЗС пообіцяв з’ясувати, чому українців не пустили на лікування до Білорусі
    З 1 листопада Білорусь офіційно тимчасово призупинила перетин кордону для в'їзду іноземних громадян

    Я вже доручив нашому посольству в Білорусі з'ясувати всі обставини ситуації та максимально сприяти її вирішенню, - Кулеба

    Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що доручив з’ясувати інформацію про недопуск українців у Білорусь для трансплантації. Про це Кулеба написав у своєму Twitter.

    «Я вже доручив нашому посольству в Білорусі з'ясувати всі обставини ситуації та максимально сприяти її вирішенню. У разі виникнення проблем з в’їздом для лікування, звертайтеся до @UkrainavRBМи докладемо всіх зусиль, аби вирішити вашу проблему», – написав Кулеба. 

    Як повідомлялося, Білорусь відмовляє у в'їзді українцям, які оплатили трансплантацію у білоруських лікарнях.

    Білоруські прикордонники не впустили їх у країну 30 жовтня.

    Нагадаємо, з 1 листопада Білорусь офіційно тимчасово призупинила перетин кордону для в'їзду іноземних громадян та осіб без громадянства в автомобільних пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних станціях, пунктах пропуску в річкових портах для запобігання поширенню інфекції, викликаної Covid-19.

    Через обмеження, запроваджені Білоруссю, пасажиропотік на кордоні з Україною впав на 15%. На цих вихідних білоруська сторона не пропустила та повернула на територію України 20 громадян України та 2 іноземців.

    МЗС прикордонники Білорусь Twitter кордон Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies