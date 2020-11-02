Глава МЗС пообіцяв з’ясувати, чому українців не пустили на лікування до Білорусі
Я вже доручив нашому посольству в Білорусі з'ясувати всі обставини ситуації та максимально сприяти її вирішенню, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що доручив з’ясувати інформацію про недопуск українців у Білорусь для трансплантації. Про це Кулеба написав у своєму Twitter.
«Я вже доручив нашому посольству в Білорусі з'ясувати всі обставини ситуації та максимально сприяти її вирішенню. У разі виникнення проблем з в’їздом для лікування, звертайтеся до @UkrainavRB. Ми докладемо всіх зусиль, аби вирішити вашу проблему», – написав Кулеба.
Як повідомлялося, Білорусь відмовляє у в'їзді українцям, які оплатили трансплантацію у білоруських лікарнях.
Білоруські прикордонники не впустили їх у країну 30 жовтня.
Нагадаємо, з 1 листопада Білорусь офіційно тимчасово призупинила перетин кордону для в'їзду іноземних громадян та осіб без громадянства в автомобільних пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних станціях, пунктах пропуску в річкових портах для запобігання поширенню інфекції, викликаної Covid-19.
Через обмеження, запроваджені Білоруссю, пасажиропотік на кордоні з Україною впав на 15%. На цих вихідних білоруська сторона не пропустила та повернула на територію України 20 громадян України та 2 іноземців.