У Мінську проходить «Марш пенсіонерів»

Літні люди скандують: «Поки ми єдині, ми непереможні», «Не будемо забувати, що не будемо прощати», «Лукашенка в автозак»

На акцію зібралося близько тисячі людей, перехожі дарують пенсіонерам квіти

У столиці Білорусі Мінську 2 листопада проходить «Марш пенсіонерів», до якого приєдналися медики.

Як повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, літні люди скандують: «Поки ми єдині, ми непереможні», «Не будемо забувати, що не будемо прощати», «Лукашенка в автозак», «Іди», «Наші внуки кращі».

Зазначається, що на акцію зібралося близько тисячі людей, перехожі дарують пенсіонерам квіти, міліція маршу не перешкоджає.

Варто відзначити, що після акцій протесту 1 листопада Слідчий комітет Білорусі заявив про порушення кримінальної справи, в якій 231 людина проходить як підозрювана. Згідно з повідомленням, кримінальну справу порушили «за фактом організації дій, що грубо порушують громадський порядок».

Як повідомлялося, 1 листопада у Білорусі понад 300 осіб було затримано під час протестів.