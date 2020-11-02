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    У Мінську проходить «Марш пенсіонерів»

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    Літні люди скандують: &laquo;Поки ми єдині, ми непереможні&raquo;, &laquo;Не будемо забувати, що не будемо прощати&raquo;, &laquo;Лукашенка в автозак&raquo; - У Мінську проходить «Марш пенсіонерів»
    Літні люди скандують: «Поки ми єдині, ми непереможні», «Не будемо забувати, що не будемо прощати», «Лукашенка в автозак»

    На акцію зібралося близько тисячі людей, перехожі дарують пенсіонерам квіти

    У столиці Білорусі Мінську 2 листопада проходить «Марш пенсіонерів», до якого приєдналися медики.

    Як повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, літні люди скандують: «Поки ми єдині, ми непереможні», «Не будемо забувати, що не будемо прощати», «Лукашенка в автозак», «Іди», «Наші внуки кращі».

    Зазначається, що на акцію зібралося близько тисячі людей, перехожі дарують пенсіонерам квіти, міліція маршу не перешкоджає.

    Варто відзначити, що після акцій протесту 1 листопада Слідчий комітет Білорусі заявив про порушення кримінальної справи, в якій 231 людина проходить як підозрювана. Згідно з повідомленням, кримінальну справу порушили «за фактом організації дій, що грубо порушують громадський порядок».

    Як повідомлялося, 1 листопада у Білорусі понад 300 осіб було затримано під час протестів.

    Білорусь пенсіонери протест
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